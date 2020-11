Crina Abrudan s-a schimbat de haine în mijlocul orașului. Multă lume a văzut-o cum se dezbracă

Crina Abrudan a fost personajul principal al unor scene pe care trecătorii le-au privit îndelung. Aceasta nu s-a sfiit deloc și s-a schimbat de haine chiar în mijlocul orașului. Cum a fost surprinsă aceasta și de ce a recurs la acest gest?

Crina Abrudan a fost surprinsă de paparazzi ciao.ro cu fusta-n vine într-o parcare. Cum în viață există momente în care trebuie să te descurci cu ce ai, din lipsă de alt spațiu Crina și-a schimbat ținutele între ședințele foto chiar în parcare. Fosta vedetă a știrilor Antena 1 a fost privită de ochii multor curioși care au surprins-o într-o vestimentație aparte – o fustă scurtă, neagră și din piele, alături de niște cizme înalte tot din piele. În partea de sus a surprins, desigur, tot cu ceva sexy. Toată acțiunea a avut loc în miezul zilei, într-o parcare, alături de cei care au ajutat-o pe parcursul ședinței.

Crina a fost incredibil de senzuală, deși se străduia să termine repede schimbul dintre ținute din cauza locului incomod și să revină în fața aparatului de fotografiat. Total dezinhibată în fața colaboratorilor săi, Crina se vedea că se simte bine în pielea ei. Dat fiind faptul că de ani de zile arată spectaculos, multe dintre urmăritoare i-au cerut rețeta fizicului fără reproș. Deși mulți ar crede că pierde ore bune în sală, aceasta a recunoscut că nu face sport și că doar se bucură de o genă bună, pentru că poate mânca tot ceea ce-și dorește fără să se îngrașe.

„Lumea are impresia că mă înfometez sau că mănânc doar broccoli cu iaurt. Mai mănânc și fast-food. Mă consum mult, alerg mult și uit să mănânc, am multe activități. Îmi aduc aminte seara că n-am mâncat. Pe cuvântul meu de onoare că nu fac sport. O singură dată mi-am făcut un abonament la sală, dar aveam probleme cu coloana. Am făcut exerciții pentru mușchii spatelui. Cea mai bună legumă pentru mine este cartoful prăjit cu maioneză. Sunt norocoasă. Semăn cu tatăl meu, înaltă și slabă și fără probleme de greutate. Îmi amintesc că mama ne și zicea că ea se îngrașă numai când ne vede pe noi cum mâncăm. Pe de altă parte, sunt o împătimită a masajului, iar de ceva timp am descoperit masajul cu bambus. Fără urmă de laudă spun că am văzut super rezultate chiar și după primele ședințe. Mai puțină celulită și mai multă fermitate!”

