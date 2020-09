Crina Abrudan a apărut fără sutien pe stradă. Cum a fost surprinsă fosta vedetă de la Antena 1

Fosta vedetă a Antenei 1, Crina Abrudan, a transformat o simplă plimbare cu cățelul ei, Lana, într-un spectacol hot. Astfel, fosta vedetă de televiziune a purtat o ținută care a atras atenția.

Crina Abrudan a apărut fără sutien pe stradă

Crina Abrudan are vârsta de 42 de ani, iar de 7 ani a renunțat să mai prezinte știri sportive la Antena 1. De trei ani este soția cu acte a fostului fotbalist Gabi Popescu. Cu toate acestea, Crina Abrudan a rămas una dintre cele mai sexy apariții, deși acum este mai preocupată de activități casnice decât de ieșiri mondene.

Zilele trecute, fotoreporterii Click! au surprins-o în zona Pipera, acolo unde ea locuiește, la plimbare cu patrupedul ei, un golden retriever numit Lana. Crina Abrudan s-a îmbrăcat pentru câțiva pași în zona casei pantaloni scurți din jeans, a purtat sandale roz și un tricou transparent în spate, dar și ceva mai „plin” în partea din față. Din imagini, se poate vedea clar că blondina nu și-a mai pus sutien, dar ar fi fost și păcat, ținând cont că bluza este creată chiar cu acest scop: acela de a atrage atenția.

Ce a făcut Crina Abrudan după ce a demisionat din televiziune

După ce a demisionat de la Antena 1, Crina Abrudan s-a axat mai mult pe partea de design interior, încercându-și norocul şi în afaceri. Blondina își cumpărase un apartament într-un complex rezidenţial de lângă Bucureşti, dar și un spațiu pe care l-a amenajat special pentru copii, pe care l-a transformat într-un loc de joacă.

”După aproape un an de muncă, am deschis Lana’s Playground. În caz că a crezut cineva că nu am mai renovat/vopsit/construit nimic anul trecut, s-a înşelat. Da, are numele Lanei şi are suficient fuchsia!”, anunţa Crina Abrudan, la începutul anului 2017.

Crina Abrudan, în vârstă de 42 de ani, este într-o formă extraordinară! De altfel, Crina Abrudan are mare grijă de aspectul fizic, iar acest lucru se poate vedea și din imaginile postate pe rețelele de socializare pe care le postează. Mai mult de atât, Crina Abrudan a trecut și pe la medicul estetian, astfel că fosta știristă și-a injectat buzele cu acid hialuronic și și-a eliminat toate ridurile.

”Eu nu mă ard la plajă. Ritualul meu de plajă este următorul: vin la plajă dimineața și plec seara. Nu sunt un exemplu bun, pentru că nu folosesc protecție solară. Ce folosesc eu la plajă este untul de cacao și hidratează foarte bine pielea”, a mărturisit Crina Abrudan.