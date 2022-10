Cresc pensiile? Categoria de români care va primi bani în plus

Cresc pensiile și a fost anunțată și categoria de români care va primi bani în plus. Așadar, este anunțul momentului despre pensiile din România după ce un fost ministru de Finanțe a vorbit despre majorarea salariului minim brut, dar și despre pensionarii care vor primi pensii mărite. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Fostul ministru de Finanțe Anca Dragu, care a făcut parte din Guvernul tehnocrat, a anunțat că angajații de la stat și beneficiarii de pensii speciale au de câștigat de pe urma creșterii salariului minim brut.

Senatoarea Anca Dragu a precizat că salariile trebuie să crească, mai ales salariile mici.

Fostul ministru de Finanțe a mai spus că prin creșterea salariulului minim toate salariile bugetarilor se vor mări. Salariul minim mărit nu are treabă cu salariile celor care muncesc la privat. De asemenea, pensiile speciale sunt legate de salariul minim.

„Creșterea salariului minim brut are un efect benefic pentru stat, mai ales, pentru că vor crește, clar, toate salariile la stat, dar nu la privat. La stat, salariile sunt legate de salariul minim, la privat mai puțin. Cresc pensiile speciale, pentru că pensiile speciale sunt legate de salarizarea publică, care e legată de salariul minim brut. Crește baza de calcul pentru pensiile speciale. Ele se calculează de asemenea la salariul brut pe care îl are angajatul. Pentru privat, această creștere este una dăunătoare, pentru că vor crește costurile firmelor cu contribuțiile și impozitele (…). În felul acesta, cine are de câștigat din creșterea salariului minim brut în România sunt în general angajații de la stat și beneficiarii de pensii speciale”, a precizat Anca Dragu.