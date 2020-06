Turiștii au tras o sperietură imensă! Aceștia au dat față-n față cu o creatură pe care nici măcar specialiștii nu au văzut-o de multe ori. Unde s-a făcut dezvăluirea și cum arăta?

Turiștii, speriați de moarte din cauza une creaturi marine

Vizitatorii golfului Britannia din Africa de Sud au găsit un calamar uriaș. Acesta este extrem de rar tocmai pentru că are dimensiuni uriașe, arată dailymail.co.uk. Monstrul maritim care măsura 14 metri i-a speriat pe turiști și din cauza înfățișării sale. Este imens, are tentacule cât cuprinde și are o gură asemănătoare cu ciocul unde se găsesc tentaculele sale. Calamarii uriași au reușit să fie studiați foarte puțin de către specialiști, din cauza faptului că sunt foarte evazivi. Astfel de creaturi nu au fost niciodată fotografiate înainte de 2002, iar filmări clare cu ei au ajuns pe mâna cercetătorilor abia în 2006. Acum, turiștii au fotografiat din diverse unghiuri calamarul uriaș ajuns singur pe țărm. Mostrul din adâncuri poate crește până la 43 de metri lungime, iar dimensiunea lor inspiră spre credința în existența krakenului, monstru mitologic.

Filmările surprinse de vizitatorii plajei surprind creatura spectaculoasă cu un corp imens în formă de con, ochi enormi și opt tentacule care se întind. Calamarul este cunoscut și sub numele de Architeuthius dux, are ochii atât de mari precum niște farfurii mari de cină, iar tentaculele sale pot prinde prada de la 10 metri distanță. Biologii marini de la Iziko din Africa de Sud păstrează acum exemplarul rar pentru un viitoare studii. „E destul de uimitor să-l vezi în carne și oase. Am avut un interes public major, mulți oameni fiind surprinși de faptul că există un astfel de calamar uriaș. Cauza decesului va fi cunoscută după ce îl vom disecționa”, a spus unul dintre cercetători.

Povestea krakenului, monstrul din adâncuri

Kraken este un termen folosit pentru toți monștrii marini care locuiau în apele din apropierea Skandinaviei. Aceasta era descris de nordici ca fiind o creatură de dimensiuni imense, ca un calamar sau o caracatiță care este capabilă să răstoarne bărci sau chiar corăbii. Karakeni se numeau cei care depășeau 12-15 m lungime și care tăiau în Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. Pentru prima oară a fost descris de către naturalistul danez Erik Pontoppidan în 1752-1753.