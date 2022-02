Covid-19 în familia Flaviei Mihășan. Cum se simte vedeta, dar și copiii ei

Fanii fostei asistente de la emisiunea ‘Neatza cu Răzvan și Dani’ au luat la cunoștință recent că toată familia vedetei trece prin momente mai puțin bune. Mai exact, celebra dansatoare, soțul și copiii au fost testați pozitiv cu coronavirus. Blondina a venit acum cu ultimele detalii despre starea de sănătate a acestora. Cei care îi iubesc s-au îngrijorat teribil când au auzit noile vești. Cum se simte familia și ce mărturii face Flavia despre această perioadă?

Flavia Mihășan și familia ei traversează o perioadă mai puțin plăcută. Cei patru au fost recent confirmați cu noul Coronavirus. Chiar dansatoarea a declarat în direct la un post TV că ea, soțul și ambii băieței au fost testați pozitiv cu virusul chinez care face zilnic ravagii în toate colțurile lumii.

Se pare că aceștia ar fi ieșit recent în parc, unde au luat contact cu un grup de prieteni. Câteva zile mai târziu, vedetele au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Simptomele virusului și-au făcut apariția destul de repede, iar majoritatea au avut dureri puternic de cap.

Flavia a confirmat acest lucru și a subliniat că este vorba despre o formă ușoară, astfel că nu au avut nevoie de intervenția medicilor până acum. De asemenea, ea a ținut să-și liniștească fanii și să le spună că se simt foarte bine și mai au de stat în casă încă patru zile.

Unica problemă întâmpinată în special pentru copii a fost plictiseala, pentru că cei mici erau obișnuiți să iasă aproape zilnic din casă să se joace în parc, la aer curat. Dansatoarea a susținut că se bucură pentru faptul că sunt bine cu toții și că sigur vor trece rapid și peste aceste momente.

„Cred ca am fost asimptomatici. Am avut doar niste dureri de cap. Ne-am întâlnit cu niște oameni care am aflat apoi că au fost pozitivi. Mai avem de stat patru zile, totul este ok. Chair suntem foarte norocoși. (..) Plictiseala este mare, pentru copii mai mult, că eu aș putea să dorm toată ziua.”, a declarat Flavia Mihășan la Antena Stars.

„Prea ne-a ocolit covidul ăsta… până acum. Suntem toți patru bine. Carol a avut puțină febră prima zi și-o noapte, dar cam atât. Bebe e bine și el, iar noi la fel. Acum… nu ne rămâne decât să găsim activități prin care să-și consume energia MULTĂ pe care o au, pe care zilnic o consumau afară”, a mai detaliat aceasta.