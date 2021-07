Cove, luat la mişto în direct. Incredibil cine a ajuns să îl ironizeze

Superba Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov, a venit azi în emisiunea ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV. Tânăra a povestit că studiază Regia de Film la Londra, dar a ținut să îl ironizeze și pe Cove, spunând că, de fapt, el este actorul ei preferat. Cum a reacționat prezentatorul, dar și ce anume a spus, aflați în rândurile ce urmează.

Fiica Ingrid Vlasov, Noelle, considerată cea mai frumoasă fetiță din România, a crescut. Aceasta a venit azi în platoul emisiunii Vorbește lumea și a povestit ce planuri are. Tânăra studiază acum la Londra. A mărturisit că pasiunea ei este arta, căreia îi dedică tot timpul.

M-am acomodat cu colegii, sunt inconjurata de multi oameni. Nu am simtit vreo discriminare, dar lumea e multa, oameni putini. Sunt si cativa romani acolo unde studiez eu. M-am consultat cu mama si a fost fericita ca mi-am gasit o pasiune si imi urmez visul”, a mărturisit Noelle.

”Am ales tot creația, prin film. Am ales regia, filmul, actoria. Pasiunea există de câțiva ani, dar studiul a apărut recent si voi studia mai profund din septembrie. De un an m-am mutat în Londra. Este un oraș multicultural si acest contact cu alte culturi iti ofera perspectiva.

Noelle a fost întrebată de Gabriel Coveșeanu și care este actorul ei preferat. Fără să ezite, superba tânără a răspuns:

Noelle a spus și ce planuri de vacanță are. Va merge împreună cu familie ei în Italia, țara ei preferată.

”Cand sunt in Londra, mi-e dor de lucrurile mici. Mi-e dor sa ii simt parfumul mamei. Eu sunt vegana, iar Londra este foarte variată în acest sens. Eu nu traiesc pentru mancare, ci pentru arta. In curand vom pleca in Italia, este tara mea preferata„, a spus Noelle.