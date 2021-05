Fiica lui Ingrid Vlasov are 17 ani. Cum arată acum Noelle, de fapt. Frumusețea ei e ireală

Fiica lui Ingrid Vlasov s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Noelle a împlinit frumoasa vârstă de 17 ani. Cum arată acum adolescentă care este pasionată de modă? Fanii mamei ei consideră frumusețea sa ireală.

Noelle are 17 ani, a crescut văzând cu ochii sub privirile fanilor mamei sale, iar acum le-a întors doar spre ea pentru că moștenește o frumusețe ireală. Adolescenta face senzație pe rețelele de socializare, iar încă de la 4 ani s-a obișnuit cu aparatele de fotografiat și camerele de luat vederi sau catwalk-uri profesioniste.

Ingrid Vlasov susține că micuța ei s-a născut să fie manechin și că îi oferă libertatea să se fardeze sau să se aranjeze aparte chiar zi de zi. Femeia a declarat că nu crede că este rău ca fetițele să știe ce le stă bine și cum încă de la o vârstă fragedă:

„Fiica mea s-a născut manechin. O las să se fardeze în fiecare zi, am învățat-o de mică să fie cochetă. Nu mi se pare nociv. Nu e rău să înveți o fetiță să se aranjeze la o vârstă cât mai fragedă”, declara Ingrid Vlasov atunci când Noelle nici nu împlinise vârsta de 14 ani.

Fiica acesteia a decis să aibă un regim alimentar vegan pe când avea 13 ani, iar mai târziu și-a argumentat hotărârea în cadrul unui clip de pe canalul său de YouTube. Cei care o urmăresc în mediul online sunt surprinși de gingășia și eleganța fetei care deși încă foarte tânără știe cât de mult înseamnă eticheta pentru o femeie în special.

„Am luat această decizie din dorința mea de a proteja animalele. De mică am iubit foarte mult animalele și am empatizat cu ele, dar cu timpul am realizat că ele pot fi protejate și că pot contribui și eu. șadar, nu mai consum absolut nimic de origine animală. Înainte de a deveni vegană m-am consultat cu părinții, cu medicii și cu nutriționiștii și am înțeles că cel mai sănătos e să elimin produsele de origine animală treptat, ceea ce am făcut și eu. Am renunțat întâi la carne, apoi la ouă și în sfârșit la lactate. Recunosc că nu a fost ușor și cel mai greu mi-a fost să renunț la toate prăjiturile mele preferate, dar am căutat și am găsit multe rețete vegane”

Noelle (Sursa: YouTube)