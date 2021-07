Momente șocante la Vorbește Lumea: ‘Francisca e panaramă și fără să fie cântăreață’. Cove a băgat imediat pauză de publicitate

Telespectatorii emisiunii ‘Vorbește Lumea’ au rămas șocați de jignirile directe pe care le-a primit Francisca. Colega de la meteo din gașca veselă a fost șifonată serios chiar de față cu toată lumea. Ce s-a întâmplat în platourile de filmare de la Pro TV?

Francisca de la Vorbește Lumea, pusă la zid de un invitat

‘Vorbește Lumea’ a surprins cu un nou moment amuzant oferit de nimeni alta decât Anisia Gafton. Blondina care a devenit cunoscută odată cu participarea la ‘Românii au talent’ și ‘iUmor’ a revenit în platoul de la Pro TV pentru a-i lua peste picior din gașca veselă.

Iată că de data aceasta răutățile s-au îndreptat spre Francisca. Prezentatoarea rubricii meteo a făcut un pas în față și a așteptat cumințică să fie pusă la zid. Anisia nu s-a jucat și i-a spus:

‘Francisca e panaramă și fără să fie cântăreață.’ Solista a râs copios de glumele pe care le-a spus fosta concurentă de la ‘Ferma vedetelor’ , la fel ca și colegii care o acompaniază în fiecare după-amiază. În majoritatea materialului amuzant blondina a plusat pe schimbările drastice fizice de care a avut parte vedeta.

Aceasta a insistat pe faptul că bruneta nu mai are formele de odinioară care au făcut-o consacrată de altfel: „Și eu am avut nevoie de ajutorul unui specialist! Asta pentru că de câte ori am încercat să fac ceva de capul meu haotic niciodată nu mi-a reușit!’, a povestit ea.

Cum s-a făcut cunoscută?

Amintim că femeia a fost ‘botezată’ în tabloide drept ‘Kim Kardashian de România’. Ulterior, și-a pierdut acest statut pentru că nu a mai avut posteriorul voluminos de altădată, dar cu toate astea este cunoscut faptul că lucrează intens la sală și este atentă în privința alimentației.

Francisca a venit în prim-plan după ce Viviana Sposub s-a reîntors de la emisiunea ‘Ferma vedetelor’. Iubita lui George Burcea nu a discutat multă vreme despre rolul ei în show, dar acum o vedem alături de Cove, Veve și Coțofană, Teo Rose și Sore:

„De astăzi ne mărim echipa. E vremea să o primim în viaţa noastră pe Francisca. Bine ai venit! Noua noastră colegă! Tu ne vei ţine la curent cu datele despre vreme.”

Supranumita Kim Kardashian de România a lansat piese precum: „Piatra de pe inimă’, „Arunci cu umbre’, „Lacăt la inimă’, „Doi străini’, „Umărul pe care plângi’. Femeia a participat în anul 2012 la ‘X Factor’, moment în care avea doar 18 ani.