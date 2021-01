Costin Mărculescu nu și-a ”părăsit” fosta iubită. Cum îi apare în vise Cristinei Canela este incredibil. Citiți în rândurile de mai jos ce se întâmplă cu fosta iubită.

Costin Mărculescu îi apare în vise fostei iubite. Cum îl visează Cristina Canela

Costin Mărculescu nu și-a ”părăsit” fosta iubită nici acum, scrie click.ro. Acesta îi apare fostei iubite, Cristina Canela, în vise, din când în când.

Chiar dacă Cristina Canela, fost iubită a lui Costin Mărculescu, s-a măritat, de fiecare dată vorbește cu decență și blândețe despre regretatul ei iubit. Sora actorului i-a făcut în decembrie pomana de 6 luni, iar Cristina Canela nu a participat la slujbă.

De ce nu s-a dus Cristina Canela la parastas. Cum îl visează pe actor

“La parastas nu am mai fost, pentru că eu sunt și căsătorită de doi ani, de când nu mai suntem împreună. Dacă am fost la el la înmormântare, am fost din respect și bun simț, pentru că am ținut la el.

De atunci însă nu mai m-am dus, doar am făcut câte o pomană la biserică și la apropiați, în numele lui. Îmi apare însă des în vise, ca și cum ar pleca, însă e fericit și liniștit“, a spus Cristina Canela.

Costin Măculescu știa că e bolnav

Potrivit fostei iubite, Costin Mărculescu știa că este bolnav, dar aceasta spune că îi era frică de doctori. “Eu cred că el era conștient de problemele lui de sănătate, dar din cauza faptului că îi era frică de medici, el nu a vrut să se trateze și a mers așa, fie ce o fi! Îmi pare rău de el, dar eu consider că oamenii după ce mor ne vizitează. Doar trupul moare, sufletul rămâne nemuritor și pe cei morți îi vom revedea.

Eu mă uit la documentare despre viața de după moarte și ce se întâmplă cu sufletul omului după ce moare. Sunt conștientă că sufletul nu se pierde, ci continuă dincolo de moarte. Totul ține de destin, câte zilele avem, atât trăim. Din păcate, nu putem da nici timpul înapoi. Ce contează e să ne bucurăm de prezent, de fiecare clipă, în fiecare moment să-i facem pe ceilalți fericiți și să ne concentram mai mult pe noi înșine!”, a mai declarat Cristina Canela.

Cu cine și-a petrecut actorul ultima perioadă din viață

Vestea morții fulgerătoare a lui Cosin Măculescu a venit pe 8 iunie 2020. Actorul a fost găsit mort în baie după 3 zile, în apartamentul lui din București în care locuia cu chirie. Vecinii actorului au alertat autoritățile după ce nu-l mai văzuseră de câteva zile. Rezultatul autopsiei a arătat că actorul Costin Mărculescu a murit în urma unui infarct.

Părăsit de toate iubitele, în ultimii doi ani de viață, cel are i-a ținut companie actorului a fost cățelul Maxy, care de altfel a și alertat vecini, aceștia realizând că ceva rău s-a întâmplat cu stăpânul său. ”Azi, 2 februarie, se împlinesc fix doi ani de când, din viscol, ger, zăpadă l-am luat din șanț pe Maxy, care este șeful meu și de atunci doarme cu mine în pat”, spunea Costin, la începutul lui 2020.