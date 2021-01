Costi Ioniță, schimbare radicală după Survivor România 2021. Adevărul despre conflictele din Dominicană

Costi Ioniță a fost eliminat din compeția Survivor România 2021, fiind votat într-o mare măsură. Acesta a povestit în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, ce s-a întâmplat în Republica Dominicană.

În platoul emisiunii s-au aflat însă trei susținătoare acerbe ale artistului, și anume Claudia Pavel, Minodora și Emily. Acestea au ținut să-l felicite pe Costi Ioniță pentru parcursul pe care l-a avut în emsisiune.

Minodora s-a declarat și ea mândră de bunul ei prieten, însă a ținut să precizeze că ea nu ar participa nici în ruptul capului la un astfel de concurs.

”Sunt diferita de el ca si temperament, eu sunt o bataioasa, dar sunt convinsa ca si el a facut ce a putut, imi pare foarte rau ca a plecat, echipa faimosilor a pierdut un echilibru. Eu, una, n-as participa, as refuza din start. Nu sunt foarte sportiva, nu stiu sa inot, am fobie de apa, cred ca as lesina pe acolo. Decat sa ma fac de cacao, mai bine stau linistita acasa. Nu ma vad. Si sa mai stau si in costum de baie…”, a declarat și Minodora.

Spre deosebire de Minodora, Emily nu ar sta pe gânduri. De altfel, viitoarea mămică spune că abia așteaptă să i se mai propună să participe.

Costi Ioniță a povestit și el ce s-a întâmplat pe parcursul competitiei. Ce a mâncat, ce a invatat din experienta și ce va face după ce va părăsi Republica Dominicană.

”Ideea e ca stai numai pe cocos si am ajuns sa mancam si coaja de banana, dar nu e ceva rau, de aici poti sa evoluezi foarte mult si sa iti stapanaesti instictele. Eu am reusit, e suferinta dura, la Survivor, eu nu mananc mortaciune, pesti, ceilalti mai pescuiau, eu nu mananc asa ceva. Acum, nu ma mai sperie nimic, nici ca nu am mancare, asta iti da o oarecare incredere de sine. M-am dus la Survivor ca sa vad cum e, e interesant sa te bagi intr-o astfel de exeperienta in care nu ai tu controlul. Eu nu sunt un sportiv extraordinar, dar am dat ce am putut, am fost peace maker. Eu doar observam, eu nu intram in conflict, pentru ca conflictele sunt doar o problema interioara a oamenilor pe care doar ei pot sa si-o rezolve”, a spus Costi Ioniță care, după plecarea din Republica Dominicană va merge in Miami si New York, unde are niște colaborări.