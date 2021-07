Coșmarul teribil prin care a trecut Mellina la Survivor. Abia acum a avut putere să spună prin ce a trecut în Dominicană: “Mă usturau ţesuturile” EXCLUSIV

Mellina a fost una dintre cele mai apreciate concurente din echipa “Războinicilor”, de la “Survivor România 2021”! Însă, mulți nu știu prin ce chinuri groaznice a trebuit să treacă vedeta pentru a face față probelor din competiție. Prezentă, joi seară, la un eveniment monden, din bucuricul Capitalei, vedeta ne-a spus, printre altele că a venit să se reintegreze în societate și că a avut probleme psihice de-a lungul show-ului..

Prin ce clipe de coșmar a trecut Mellina la Survivor Românai 2021?

Îndrăgita cântăreață de muzică ușoară a intrat pe ultima sută de metri în competiția “Survivor România 2021”, după ce a înlocuit-o pe Szidonia Szasz. Concursul se pare că i-a afectat destul de mult sănătatea.

Mellina a povestit înexclusivitate pentru playtech.ro prin ce chinuri a trebuit să treacă pentru a face față celebrei competiții din Republica Duminicană, având în vedere că fața i s-a umflat atunci și abia acum începe să își revină. ”Mă bucur să fiu în civilizație. Efectiv, ajungând la condiții normale de trăit, corpul a revenit la normalitate.

Am început să mă desumflu la față. Cred că dereglarea asta hormonală face ca țesuturile tale să rețină apă. Adică, pe mine la un momen dat, mă dureau țesuturile, mă durea carnea pe mine. Da, acum că am revenit la un stil de viață normal, cu toți nutrienții de care am nevoie și sunt liniștită, corpul meu se duce acolo unde știe el”.

Dorul de părinți, mai greu decât acomodarea

Totodată, Mellina ne-a mai mărturiit că principala problemă pentru ea nu a costituit-o adaptrea, ci dorul de familie: ”M-am acomodat instantaneu. Lucrul cel mai greu în Survivor a fost dorul de părinți, neputința de a lua legătura cu ei și lipsa hranei și plictisul. Eu m-am obișnuit destul de repede să dorm pe podea”.

Artista mai spune că a avut dureri de stomac foarte puternice, dar și robleme psihice: ”Eu am intrat cu 45 de kilograme în Survivor și după am slăbit și mai multe kilograme. Am avut niște dureri de stomac foarte puternice care ulterior s-au ameliorat.

Asta pentru că corpul meu s-a obisnuit la condițiile acelea foarte grele. În rest, nu prea am avut probleme, acestea au fost mai mult psihice. Din punct de vedere emotional și psihic este mult mai greu decât din punct de vedere fizic la Survivor”. Mellina, despre Elena Marin

Una dintre cele mai controversate concurente ale concursului a fost Elena Marin

Asta din cauză că mulți protagoniști au susținut faptul că plânge mult pentru a câștiga votul și simpatia publicului. Ba mai mult, unii spuneau că încearcă să apeleze la orice strategie pentru a câștiga. ”Și eu plângeam non-stop! Probabil Elena ca și mine este o fire foarte emotivă.

Eu o zi plângeam, o zi eram ok, o zi nu eram ok, cam așa eram la Survivor, dar nu știu cât s-a arătat pentru că nu puteau să arate tot. Deci cumva o înțeleg pentru că prin a plânge te descarci foarte mult, după care poți să o iei de la capăt”, a spus Mellina, referindu-se la fosta colegă.