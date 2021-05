Cât s-a îngrășat Mellina la Survivor România. Probleme mari de sănătate pentru războinică

Mellina s-a îngrășat la scurt timp după ce a părăsit competiția Survivor România 2021. Care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă cunoscuta războinică?

Mellina a ajuns deja de o bună vreme înapoi în România, iar de atunci nu s-a abținut să spună tot ceea ce a trăit de-a lungul timpului în competiție, dar și după ce a fost eliminată. Cântăreața susține că are alte alte seturi de valori la moment și că își dorește alte lucruri în viață față de ceea ce-și dorea atunci când a plecat în Republica Dominicană.

Artista spune că și-a dorit să participe la acest show încă de la prima ediție a Exatlon, susținând că a avut mereu curajul și puterea de a rezista oricăror condiții dificile, dar în competiție totul a fost foarte diferit față de ce-și imagina. Tânăra și-a dat seama care sunt lucrurile cu adevărat importante în viață și care sunt noile perspective pe care trebuie să le aibă de acum înainte.

”De la tot confortul ajungi la zero confort, la baza piramidei efectiv. Din punct de vedere psihologic a fost foarte greu. Nu mai știi cum arată oamenii, nici nu îu mai visezi. Ne era teamă că nu o să avem ce mânca a doua zi. Rewardurile s-au tot mărit pe parcurs”, a mărturisit fosta coechipiră a albaștrilor.

Mellina a realizat că familia și prietenii apropiați sunt ceea ce contează cu adevărat, iar sprijinul oamenilor dragi și energia lor schimbă total lucrurile. De comunicare și iubire a dus lipsă în show-ul prezentat de Daniel Pavel unde chiar a avut conflicte des cu cei cu care trebuia să învețe să se simtă ca acasă. „Mi-am dat seama că cel mai important este să petrec timp cu familia. Mi se face pielea de găină și acum”, a mai detaliat vedeta care a reușit să se îngrașe 10 kilograme după ce a ieșit din competiție, lucru care o bucură, arată wownews.ro.

“Nu am realizat că o să mă afecteze plecarea lui Musty. Eu am vrut să merg la Survivor pentru că am iubit traseele. Dacă aveam mâncare mai stăteam. Copilăria m-a ajutat foarte mult să reuşesc în acest concurs. La un moment dat nu mai aveam resurse, eram izolată, faptul că ştiam că mâncarea e atât de puţină. M-am apropiat de Dumnezeu, am început să mă cunosc pe mine, e o nebunie ce se întâmplă acolo, e greu să exprim în cuvinte duritatea experienţei. Plecarea a fost o fericire pentru că am putut să merg acasă, la familie. Nu am o relaţie de iubire cu Musty, el e ca un frate mai mare pentru mine. Îmi dădea speranţă. Lucrurile care s-au întâmplat acolo rămân acolo”

Mellina (Sursa: Teo Show)