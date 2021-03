Cum au reușit soții Cornelia și Lupu Rednic să aibă un mariaj de 29 de ani. Oricine poate face asta (exclusiv)

Camelia și Lupu Rednic sunt printre cei mai iubiți artiști de la noi din țară. Cei doi formează un cuplu foarte solid și sunt căsătoriți de 29 de ani. Cornelia Rednic avea doar 17 ani când s-a căsătorit cu Lupu Rednic, în vârstă de 23 de ani pe atunci.

Cântăreața și-a întrerupt studiile pentru a se căsători, însă le-a reluat mai apoi. Cei doi se iubesc în continuare la fel de mult și au vorbit, într-un interviu acordat Impact.ro, despre secretului unei căsnici solide.

Întrebată cum a fost cucerită de actualul ei soț, cântăreața de muzică populară a pus totul pe seama faptului că soțul ei o făcea să râdă tot timpul. Cornelia Rednic a povestit că Lupu avea mereu pregătită câte o glumă. Cu toate că la începuturile relației nu o duceau prea bine din punct de vedere financiar, cei doi au muncit mult și au reușit să ajungă la o stabilitate.

”Ne-am căsătorit de tineri, în 1992. Cum m-a cucerit? Pur și simplu. De atunci era glumeț. Nu exista să nu scoată o glumă din buzunar. În fiecare buzunar avea câte o glumă. Râdeam mult! Am glumit, dar am și muncit mult! Am plecat de jos, cu atâtea piedici! Cel care a avut încredere a fost Lupu. Nu eram bine din punct de vedere financiar, eram săraci, dar el a avut încredere și mai ales voință puternică. Eu eram un copil. Mă gândeam cum o să reușim noi să ieșim pe piață cu zongora și cetera, dar uite că muzica autentică are valoare.”, a mai spus artista.