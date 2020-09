Cornelia Catanga se contrazice singură. Ce face cu soțul ei, de fapt, în casă

Cornelia Catanga i-a derutat pe fani! Cunoscuta artistă s-a contrazis singură în ultimele declarații făcute. Încă o perioadă grea s-a abătut asupra vieții sale. Ce face cu soțul ei în casă și de ce au întristat pe toată lumea cu noua veste?

Cornelia Catanga, mărturii triste despre viața de cuplu. Ce face cu soțul ei în casă?

Cornelia Catanga trece iar print momente grele. Deși și-a revenit, iar fanii acesteia s-au bucurat enorm pentru starea sa de sănătate care s-a ameliorat, acum trebuie să învețe să trăiască fără adoratul ei soț. Cei doi artiști nu mai formează un cuplu în intimitate, ci doar pe scenă. Cornelia și Aurel au decis să se despartă după 33 de ani de relație, veste care a șocat pe toată lumea, mai cu seamă că au rămas împreună la greu, atunci când solista s-a îmbolnăvit. Regina muzicii lăutărești vine cu dezvăluiri despre noua cumpănă din viața ei. Din nefericire, nu mai este vorba de împăcare, pentru că relața lor s-a răcit într-atât de tare întât aceștia nu mai dorm împreună încă din luna aprilie, nu vorbesc aproape deloc și nu mănâncă împreună.

Cornelia a susținut că firea ei repezită și impulsivă este probabil să fi adus în acest stadiu familia, dar așa a fost dintotdeauna. Cu toate că se întrevede un divorț, artista a susținut că vor vedea dacă și când se va ajunge la despărțirea pe calea legală. „Vreau să vă spun că am avut o căsnicie fericită. (…) În afara faptului că el are doi copii din prima căsnicie, cei 33 de ani petrecuți împreună au fost o frumusețe. Acum, eu dacă am de transmis ceva, vorbesc cu copilul. (…) M-am certat, ca fiecare. Dacă spune cineva că nu se ceartă într-o relație, nu există așa ceva”, a declarat Catanga în cadrul emisiunii Star Matinal din cursul zilei de sâmbătă.Pentru fani, afirmațiile în contradictoriu ale vedetei au fost de neînțeles, așa că mulți dintre ei nu mai știu la ce să se mai aștepte.

