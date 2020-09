Cântăreața Cornelia Catanga e plină de probleme de când s-a despărțit de soțul ei, Aurel Pădureanu. Aceasta a mărturisit că nu mai are bani din cauza pandemiei de covid-19 care a împiedicat-o să meargă la cântări.

Ghinioanele în casa Corneliei Catanga au început în luna aprilie, a doua de carantină după declanșarea epidemiei de covid-19 la nivel mondial. Aceasta a mărturisit în cadrul unei emisiuni tv că ea și soțul ei, Aurel Pădureanu, cântăreț de meserie, nu mai formează un cuplu.

Cornelia Catanga e plină de probleme

În plus, pe lângă despărțirea de soțul ei, Cornelia are și probleme de sănătate. Artista a luat 26 de kilograme în plus în ultimele luni, totul din cauza faptului că nu a mai fost activă ca înainte. În plus, artista a luat atât de multe pastile încât i s-a făcut și greață de ele.

„Sunt atât de supărată că m-am îngrășat în 7-8 luni de zile. Când a plecat Alexandru în America am slăbit, apoi, după problema pe care am avut-o cu stopul cardio-respirator, din cauza medicamentelor, am luat cred că 26 de kilograme. Am luat atâtea pastile, încât îmi era scârbă să mai beau și apă”, a povestit Cornelia Catanga la Antena Stars.

Cornelia Catanga nu are bani de chirie

După 33 de ani de căsnicie, artista s-a trezit singură în casă, nevoită să scoată lunar o sumă destul de mare de bani pentru a își plăti chiria. Din păcate, cum cântările ei s-au rărit, Cornelia Catanga nu mai are bani și e nevoită să apeleze la mila alor oameni pentru a își plăti datoriile.

„De doi ani și jumătate stau în Bragadiru, cu chirie, cum să nu fiu supărată? În pandemia asta cine ar putea să mă ajute pe mine? De cântat, nu am avut unde să cânt și nu am putut. Doi oameni m-au ajutat. Plătesc o chirie foarte mare unde stau, am de urcat zilnic 44 de scări”, a adăugat ea.

Cântăreața, la un pas de moarte

Celebra Cornelia Catanga a suferit, anul trecut, un infarct, fiind la un pas de moarte. Astăzi, artista este recunoscătoare medicilor care au readus-o la viață și lui Dumnezeu pentru că o iubește. Mai multe detalii despre momentele cumplite prin care a trecut interpreta de muzică lăutărească, în continuare.