Aurel Pădureanu rupe tăcerea despre despărțire. Ce i-a făcut Cornelia Catanga, de fapt

Era scandal în familia Corneliei Catanga, în iulie, în timp ce aceasta se zbătea pentru viața ei. Apropiații nu le erau alături, fiul era copleșit, iar speculațiile despre starea sa de sănătate curgeau. După ce cântăreața și-a revenit, familia s-a destrămat. Cei doi soți s-au despărțit după o căsnicie de 33 de ani.

În 2016, în ziare era scris că artista Cornelia Catanga a decis să divorțeze de soțul ei, sătulă de problemele pe care le-a avut în ultima perioadă. Atunci, interpreta a depus chiar și actele de divorț și nu voia sa renunțe la idee.

S-au împăcat. În schimb, un an mai târziu, Cornelia Catanga ieșea în public din nou și discuta despre aceleași probleme. La acea vreme, declara pentru CanCan că el vrea să plece în America, alături de fiul lor, Alexandru, cu credința că nu acesta este motivul separării, ci o femeie cu care a format o relație cândva.

Recent, anunțul s-a repetat. Cornelia Catanga a spus în cadrul unei emisiuni televizate, cu ochii în lacrimi, că nu mai formează un cuplu cu Aurel Pădureanu. Contactat de cei de la Antena Stars, bărbatul a confirmat ruptura, dar speră că lucrurile vor reveni la normal.

„Suntem oameni maturi. De regulă, noi ne spălăm regulile în familie, nu știu ce a pățit Cornelia de a făcut asemenea declarații. Normal că este adevărat, v-am spus și vă repet, noi suntem oameni mature. A fost o mică discuție, iar Cornelia este puțin mai impulsivă, eu sunt un om mai cerebral. Stau și gândesc, spicuiesc înainte să scot un cuvânt, asta e. Despre restul nu am ce să vă spun. eu sunt un om mai discret”, a declarat Aurel Pădureanu.

Acesta susține că artista s-a grăbit când a spus că ei sunt aproape de divorț, pentru că, deși îi despart câteva etaje și nu locuiesc împreună, cei doi continuă să meargă la evenimente.

„Nu știu ce să cred, vă rog să mă credeți că nu știu ce să cred. Noi avem o căsnicie frumoasă, întotdeauna la evenimente mergem împreună, suntem împreună, să știți. Întotdeauna am căutat ca al meu comportament să fie elegant și frumos, pentru că am o familie frumoasă. Am trecut prin multe greutăți, multe necazuri s-au abătut asupra noastră, că așa este viața. Eu zic că finalul… vedem despre ce este vorba”, a completat Pădureanu.