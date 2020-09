Cornelia Catanga, adevărul despre cearta cu soțul ei. Ce le făcea Aurel Pădureanu colegilor săi

Aurel Pădureanu a dat și primele declarații despre divorțul de Cornelia Catanga, iar solista de muzică lăutărească a făcut și dezvăluiri noi despre despărțire.

Cornelia Catanga, adevărul despre cearta cu soțul ei

Într-un interviu emoționant, artista a spus și despre câteva dintre motivele separării după 33 de ani de marijaj. De menționat este că cei doi au făcut cununia religioasă în urmă cu aproape șase ani.

Cornelia Catanga, în vârstă de 62 de ani, a mărtursit că totul ar fi început de la o discuție aprinsă în timpul căreia și-a sfătuit soțul să fie mai rezervat în ce privește ajutorul oferit colegilor lui. Vedeta a mai subliniat și că noua realitate creată de pandemie a adus probleme în viața de cuplu.

“A fost o discuție, pentru că soțul meu și-a ajutat foarte mult colegii și eu spuneam: «Fii mai rezervat». Și de la contraziceri se începe o discuție. Criză de comunicare între cei doi soți pentru că problemele sunt foarte multe, mai ales acum în perioada pandemiei”, a povestit artista pentru Antena Stars.

Ce a declarat Aurel Pădureanu

Ulterior, Cornelia Catanga a mai spus: “Ne lipsesc concertele, ne lipsesc nunțile, ne lipsesc botezurile, nunți pe care le aveam de câte 500-600 de persoane. Lumea nu mai poate sa facă, le-au anulat pentru la anul sau renunță. Eu stau la etajul unu și soțul meu stă la etajul doi. El nu mă lasă pe mine să urc 44 de scări zilnic. Dar lucrurile se vor așeza, eu sper că se vor așeza. Voi știți că eu sunt o fire mai impusivă”.

În cadrul unui interviu, Aurel Pădureanu a dat și primele declarații despre divorțul de Cornelia Catanga alături de care are un băiat, pe Alexandru Pădureanu. Astfel, îndrăgitul artist refuză să divorțeze de mama copilului lui.

“A fost o mică discuție, iar Cornelia este puțin mai impulsivă, eu sunt un om mai cerebral. Stau și gândesc înainte să scot un cuvânt, asta e. Nu știu ce să cred, vă rog să mă credeți că nu știu ce să cred. Noi avem o căsnicie frumoasă, întotdeauna la evenimente mergem împreună, suntem împreună, să știți.

Întotdeauna, am căutat ca al meu comportament să fie elegant și frumos, pentru că am o familie frumoasă. Am trecut prin multe greutăți, multe necazuri s-au abătut asupra noastră, că așa este viața. Eu zic că finalul… vedem despre ce este vorba”, a declarat și Aurel Pădureanu pentru Antena Stars.

Pe data de 23 octombrie 2014, Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu s-au cununat religios. Cei doi artişti şi-au jurat credinţă veşnică la Biserica Domniţa Bălaşa din Capitală, iar artista a fost dusă la altar de fiul său, Alexandru Pădureanu.