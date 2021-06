Cornel Dinu a spus tot adevărul despre dependența de alcool. Denise Rifai a fost șocată când a auzit

Cornel Dinu a oferit detalii despre dependența sa de alcool. Celebrul fost jucător de fotbal a reușit să o șocheze pe Denise Rifai cu răspunsurile la câteva dintre întrebările sale. Fostul antrenor a spus în sfârșit tot adevărul despre situația în care s-a aflat.

Cornel Dinu, adevărul despre dependența de alcool

Cornel Dinu a clarificat toate zvonurile apărute în jurul subiectului sensibil legat de dependența sa de alcool. Acesta este de departe una din cele mai reprezentative figuri ale fotbalului românesc, motiv pentru care fanii emisiunii pe care o moderează Rifai abia așteptau ca și el să-și facă apariția.

Sportivul a acceptat invitația jurnalistei la show-ul incendiar pe care îl dirijează și a discutat inclusiv despre una din cele mai dezbătute subiecte din mediul online – dependența de alcool.

Fostul sportiv a decis să spună lucrurilor pe nume și nu s-a ferit, mai ales în acest context, să ofere detalii despre perioada tumultoasă din viața sa. Cornel Dinu a recunoscut faptul că a existat în viața sa două momente în care a exagerat cu băutura, dar niciodată nu a fost atât de grav precum s-a speculat. Cu toate astea, a subliniat că indiferent de ce s-ar fi întâmplat de-a lungul anilor oamenii dragi au fost mereu alături de el:

‘Cred că de două ori în viață, au fost exagerări foarte mari. Nu aveam când să bem damigene, canistre. Mai era câteodată liber și aveam un anturaj de oameni deosebiți, majoritatea nu mai sunt printre noi, dar nu am băut cantități industriale. Era un acompaniament la masă, discuția era ornată și cu vin, dar în niciun caz nu am ajuns la momente dramatice. E adevărat că dupa ceva timp organismul era slabit, dar nu din cauza alcoolului, ci din cauza unor ajutatori pe care mi i-au dat doctorii’

Cornel Dinu (Sursa: emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’)

‘Am avut niște probleme medicale care m-au pus pe gânduri’

Fostul secretar de stat în Ministrul Sporturilor a mai adăugat și faptul că nu dispunea de timpul necesar pentru a se relaxa într-un așa mod cum s-a zvonit. În continuare, fostul fotbalist a mărturisit că în anul 1983 a avut parte de niște probleme medicale care l-au pus pe gânduri, dar NU erau din cauza alcoolului:

‘Mi-a dat un doctor o pastiluta, am luat-o si apoi am cazut pe gazon. Cred ca în 83 am avut niște date medicale care m-au pus pe ganduri, nu ca eram dependent de alcool. Aș vrea și acum, dar mi-am băut cantitatea’