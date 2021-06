Cornel Dinu, reacție vehementă în scandalul biletelor de pe Arena Națională: ‘Derbedei și impostori’

Cornel Dinu intervine în scandalul biletelor de pe Arena Națională și dă de pământ cu reprezentanții Federației Române de Fotbal pe care îi numește ”impostori”. Fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo este de părere că Gheorghe Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu nu ar fi tebuit să meargă la meci, chiar dacă au fost invitați de FRF, pentru a nu se asocia cu numele celor care conduc Federația.

Pentru prima dată în istorie, România a găzduit un meci la un turneu final. Duminică a avut loc partida Austria – Macedonia de Nord 3-1, iar Federația Română de Fotbal a oferit bilete la tribuna a II-a foștilor mari fotbaliști români Gheorghe Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu. În același timp, sectorul VIP a fost ocupat de personaje politice, membri ai FRF și de actualul șef al DNA, Crin Bologa. Situația în care au fost puși componenții Generației de Aur este de-a dreptul rușinoasă.

Foarte mulți oameni, de la foști mari fotbaliști, la simpli cetățeni, s-au arătați indignați de atitudinea FRF și a politicienilor față de gloriile fotbalului românesc. Unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai actualei conduceri a FRF și un personaj cu verb acid, Cornel Dinu, și-a spus punctul de vedere despre această situație.

”Procurorul” este necuțător cu oamenii din conducerea FRF, în frunte cu Răzvan Burleanu, pe care îi numește impostori. Iar despre cei prezenți duminică în tribuna VIP spune că sunt niște ”derbedei și venetici”.

”La ce e în România, e total normal. Păi, în România mai există vreun respect? Sunt dărâmat pur și simplu. Acum sunt niște găști infernale puse numai pe tâlhărie și pe distrugerea tradițiilor neamului românesc. Eu îi consider vinovați într-un fel pe ei.

Am fost și eu sunat și invitat la meci și am explicat că eu nu merg la asemenea meciuri și nu am nimic în comun cu asemenea impostori care conduc fotbalul românesc. Aceeași reacție trebuia să o aibă și Gică Popescu și Gică Hagi. Le găsesc o scuză, s-au dus pentru că sunt mari iubitori de fotbal, dar cu asemenea derbedei în tribună nu ai ce să cauți dacă ai un dram de onoare și de demnitate! Au o scuză, dar nu poți să stai cu veneticii ăștia.” a declarat Cornel Dinu la ProSport live.