Copilul firav din imagine a devenit o forță a naturii și a scris istorie pe Planetă zilele trecute. Imagini rare cu celebrul tenismen Carlos Alcaraz

Zilele acestea a avut loc Turneul de Grand Șlem de la Roland Garros, iar printre marii absenți s-a numărat și Simona Halep. Dar, pe tabolul masculin, copilul firav din imagine a devenit o forță a naturii și a scris istorie pe Planetă zilele trecute. Recent au apărut imagini rare cu celebrul tenismen Carlos Alcaraz, care a reușit să câștige acest impotant turneu de tenis.

Anul acesta, Turneul de Grand Șelm din Franța, de la Roland Garros, a avut parte de mari surprize, iar cea mai mare a fost chiar copilul firav din imagine. A devenit o forță a naturii și a scris istorie pe Planetă zilele trecute.

Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător care a câștigat un Grand Slam pe toate cele trei suprafețe, după ce a reușit o revenire superbă. În ultimul episod al turneului l-a învins pe Alexander Zverev, câștigând primul titlu de Grand Slam, într-o finală captivantă la Roland Garros, duminică.

Senzația spaniolă Carlos Alcaraz, cel care i-a spulberat visul lui Novak Djokovic, a intrat la acest turneu după mai multe accidentări, și după ce s-a retras de la Openul Italiei cu o accidentare la antebraț.

Tânărul de 21 de ani a purtat o manșetă la brațul drept pe parcursul celor două săptămâni la Paris, la turneul de la Roland Garros. Din păcate, nici în finala de duminică nu a fost ferit de intervenția medicilor, având nevoie de tratament la coapsa stângă.

Cu toate acestea, el a răspuns ca un campion pentru a câștiga titlul, iar ca urmare a câștigării celui de-al treilea titlu de Grand Slam, Alcaraz are deja asigurată intrarea în „International Tennis Hall of Fame”.

Copilul firav din imagine avea să pună mâna pe o rachetă de tenis, pentru prima oar, la vârsta de 4 ani, , cu ajutorul și sub îndrumarea tatălui său, la Real Sociedad Club de Murcia.

Tatăl sportivului era directorul academiei de tenis. Carlos Alcaraz s-a îndrăgostit repede de acest sport, și crescând și participând la turnee locale, naționale și internaționale în circuitul de juniori înainte de a intra în competițiile de seniori, sportivul a devenit profesionist în 2018, însă abia în 2020 și-a făcut debutul în circuitul ATP la Rio Open.

A devenit rapid cunoscut ca fiind unul dintre cei mai interesanți jucători din tenisul masculin și nu este încă la apogeu. Considerat o forță dinamică și creativă, Carlos Alcaraz și-a valorificat punctele forte, viteza și agresivitatea, pentru a produce lovituri uluitoare împotriva unora dintre cei mai puternici și mai dominanți jucători din lume.

În 2021, el a obținut primul său titlu la Openul Croației, învingându-l pe Richard Gasquet, iar de atunci și-a adăugat două titluri de Mare Șlem în palmares. Unul la US Open 2022 și titlul de la Wimbledon 2023. Anul 2022 i-a mai adus lui Alcaraz titluri la Madrid, Barcelona, Miami și Rio.

Anul 2023 i-a adus succese continue la Indian Wells, Barcelona și Madrid Opens și, ca să nu mai vorbim de titlul la cincinalul din 2023, cu doar câteva săptămâni înainte de unul dintre cele mai mari turnee de Grand Slam, The Championships, Wimbledon, unde a șocat lumea detronând unul din cei mai mari jucători din toate timpurile.

Astăzi, la doar 2 zile de la câștigarea turneului de la Roland Garros, Carols Alcaraz a urcat pe locul doi mondial, devansându-l pe Medvedev și Novak Djokovic, pe primul locu situându-se Jannik Sinner, de atlfe adversarul tânărului spaniol în seminfinala franceză, pierdută de italian.

„Este un sentiment extraordinar, extraordinar. Este o întrebare dificilă.

Evident, câștigarea US Open, când am ajuns pentru prima dată pe locul 1, ceva la care visez de când am început să joc tenis. Chiar acum ridicând trofeul de la Roland-Garros, știind tot prin ce am trecut în ultima lună, cu accidentările și toate lucrurile astea.

Știți, dacă trebuie să mă antrenez, dacă nu pot să mă antrenez sau să discut cu ei, a fost foarte dificil pentru mine.”, a mai spus Alcazar la finalul meciului de infarct din finala de la Roland Garros.