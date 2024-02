Copilul din imagine este astăzi unul dintre cei mai îndrăgiţi cântăreţi români. A trecut pe lângă moarte, ce destin!

Pentru generațiile anilor 80 este unul din cei mai importanți exponenți ai acelei generații, iar pentru români, în general, copilul din imagine este unul dintre cei mai îndrăgiţi cântăreţi români și un exemplu. Citește mai departe și află despre cine este vorba.

Născut în urmă cu 69 d eani în capitala Olteniei, Craiova, copilul din imagine nu avea de unde să știe ce-i rezervă destinul, mai ales că la vârsta adolescenței alegea drumul ingineriei eletrcotehnice.

Cu toate astea, la 12 ani părinții aveau să-i descopere pasiunea și-l înscriu la Școala Populară de Artă din Craiova, unde va termina cursurile la vârsta de 14 ani. Ulterior, la 20 de ani, când deja era student la Institutul de Electrotehnică, avea să debuteze în muzica rock împreună cu un grup de gen, Redivivus, trupă cu care va participa și la Festivalul Artei Studențești de la galați din 1976. Datorită prestațiilor sale, tânărul va primi i premiul pentru cel mai bun solist vocal de rock, aceasta fiind și rampa sa de lansare.

În anul 1983 apare pe piața muzicală românescă o nouă trupă rock, Holograf, care rămâne fără solist, iar cel despre care vorbim astăzi avea să preia această ștafetă, dar ca urmare a unor probleme cu viza, va renunța la trupă, neputând participa la turneele din afara granițelor țării.

După o perioadă de revenire la prima sa trupă, Redivivus, avea să urce pe scena Festivalului de la Mamaia, cu o compoziție a unui reputat compozitor al acelor ani, Ione Tudor, cea ce-i va aduce și un rol într-o producție cinematografică semnată de Gheorghe Vitanidis din 1988, „În fiecare zi mi-e dor de tine”. Tot în 1988 va primi un nou premiu, dar și marele trofu de la Mamaia cu piesa „Dă-mi o șansă”.

Gabriel Cotabiță, căci despre el este vorba, la 31 de ani, avea să treacă printr-un moment de cumpănă în cariera sa, recunoscuând la un moment dat că În 1986 muzica așa-zis ușoară a fost pentru mine ultimul tren pentru a putea cânta pe scenă renunțând la activitatea din restaurante”, ceea ce s-a demonstrat a fi cea mai bună decizie din cariera sa de muzician.

După 1988, când primea marele trofeu la Mamaia, cariera sa avea să cunoască o ascensiune importantă, iar anii care au urmat i-au adus nu mai puțin de 12 premi naționale și internaționale, care aveau să-i recunoască talentul și calitățile vocale. DIn 1980 și până în 2022, Gabriel Cotabiță avea să scoată 15 albume, majoritatea dintre ele cu succes la public.

Deși un artist complet și complex, în viața privată a fost mult mai retras, știindu-se puține lucruri despre viața sa. De altfel, într-un interviu din 2012, artistul recunoștea „La început, nu ştiam să iubesc femeile. De fapt nu puteam să le comunic că le iubesc. Eram aşa de timid, încât nu aveam cuvinte, nu ştiam să le pun laolaltă!”

„Primei fete de care m-am îndrăgostit, eram în clasa întâi, i-am spus că am iubit-o când am reîntâlnit-o după 30 de ani!

Probabil a crezut că am vrut să-i stric echilibrul existenţei normale şi poate monotone cu care se resemnase şi să o fac să se gândească pentru câteva momente „Ce-ar fi fost dacă… “ Poate nu am început cum trebuia. Să fiţi convinşi că nu am nici un interes să mint. Chiar vreau să profit de ocazie şi să-mi explic şi mie de ce iubesc iremediabil femeile.

Nu vreau să cred că eu le-am iubit întotdeauna pe acelea care nu mă meritau sau nu m-au înţeles, pentru că nu e aşa. Mai curând eu am fost cel care nu a întors iubirea.”, declara artistul într-un interviu din 2012.