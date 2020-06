Copilele din showbiz s-au transformat în femei fatale. Cum arătau Nicola Cherry, Cleopatra Stratan, Bianca Neagu

Au debutat de foarte mici în showbizul românesc, iar acum au devenit femei fatale și se mândresc cu iubiții chipeși pe care îi au. Este vorba despre Andra Gogan, Bibi – Bianca Lixandru, Nicole Cherry și Bianca Neagu.

Andra Gogan (22 de ani) și Iulian Lemnaru (24 de ani), youtuber și vloger, formează un cuplu de succes. Inițial nu au vrut să recunoască povestea de dragoste, dar cei doi au postat o mulțime de filmulețe pe canalele lor sociale, în special pe TikTok și pe Youtube, din perioada de izolare împotriva COVID-19, semn că au petrecut mult timp împreună.

Andra a devenită cunoscută datorită postului tv Disney Channel, unde a dublat vocea unor personaje de desene animate celebre, precum prințesa Sofia și Plușica.

Cum și-a început Bibi cariera

Altă vedetă care a crescut în lumina reflectoarelor este Bibi, pe numele ei real Bianca Mihaela Lixandru. Bibi a debutat în televiziune în cadrul emisiunii „H…ora prichindeilor” (TVR 2), produsă de Titus Munteanu. După, a prezentat la TVR Moldova emisiunea „Basmele copiilor”.

De asemenea, în perioada 2009-2011, a prezentat show-ul „Ghiozdanul cu surprize”, un format dedicat copiilor. Apoi, Marius Țeicu a cooptat-o în cadrul unor proiecte muzicale importante. A semnat un contract cu casa de discuri Tommo Production și a lansat primul său single „Radio Song”, în 2014, la vârsta de 12 ani. Bibi a împlinit 18 ani, are canal de Youtube și vlogger, dar și iubit.

Bibi se iubește cu Antonio Pican

Bibi are o relație cu solistul și vloggerul Antonio Pican, care a împlinit și el 18 ani. „Principalii oameni care m-au ajutat cel mai mult în carieră au fost întotdeauna părinții mei, dar nu o pot omite nici pe prima mea profesoară de canto. Acum, de când am început să mă axez mai mult pe partea muzicală, pe partea de artist, au fost neîncetat lângă mine frumosa mea iubită care totodată este și o mare artistă, Bibi, și un prieten foarte bun și drag mie, care și el e, la rândul lui, un mare artist și producător, Liviu Teodorescu„, a povestit Antonio Pican.

Nicole Cherry, o cântăreață care a intrat în muzica muzicală la 14 ani, are acum 21 de ani. Artista se iubește cu Florin Popa, care deține o afacere.„Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv aşa e mai bine, pentru noi ca relaţie. Ne vedem cât de des putem.

El e foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 de ani şi eu 21 de ani. Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta, atunci când vine vorba de partenerul meu, e ideală, să fie puţin mai matur decât mine.

Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Da, aşa s-a întâmplat. (n.r.tatăl ei i-a făcut cunoştinţă cu actualul iubit). Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent”, a declarat Nicole Cherry.

La câți ani a debutat Bianca Neagu în televiziune

Pe Bianca Neagu, pe care lumea o cunoaște din serialul „Numai iubirea” (Acasă TV) a debutat în televiziune la 16 ani de la difuzarea serialului de succes, în care o interpreta pe Biencuța, fiica arhitectului.

„Acum am 24 de ani şi a trecut foarte mult timp de la Numai iubirea. Mă ocup cu mai multe lucruri, termin masterul pe logopedie. Nu am renunţat la actorie, este o pasiune a mea şi aş vrea să rămână aşa, să facă parte mereu din mine. Dar am vrut să merg şi pe partea asta de logopedie. Îmi plac foarte mult copiii, îmi place să lucrez cu ei pentru că avem o chimie aparte. Îmi doresc şi eu copii, însă momentan sunt tânără, oamenii nu-mi dau vârsta pe care o am. De șase ani şi jumătate am o relaţie cu Alin Croitoru, el fiind artist vizual”, a declarat Bianca Neagu.