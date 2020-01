Cine este mai sus decât Selly în imperiul internetului. Adolescentul de la 5GANG, întrecut la încasări, în România

Febra youtube și mai ales a vlog-urilor a prins și la noi terene, din ce în ce mai mult. Tinerii români au descoperit că pot face bani online din vlog, videoclipuri şi diverse afaceri online.

Cine este mai sus decât Selly în imperiul internetului

Pionierul vlgo-ului în România a fost Selly. Apoi alţi tineri i-au urmat exemplul şi au început să folosească tot mai multe platforme de socializare prin care să se afirme. Până să ajungă Selly vedeta youtubului în România, au existat și alții care făceau același lucru, poate nu cu atâta succes la public. Și alţi tineri făceau bani online după ce şi-au trecut multe activităţile în mediul virtual. Andra şi Răzvan Gogan care cântă şi dansează de mici. Sebastian Dobrincu şi imperiul lui din Sillicon Valey, Iuliana Beregoi, fraţii Munteanu şi lista poate continua până la TOP 10.

Boomul pentru Selly a fost anul trecut, 2019. A ieşit în faţă după şapte ani de muncă şi s-a remarcat în tot ceea ce a făcut, de la vlog şi muzică până la publicitate şi film. În acest moment există o comunitate de 3,4 milioane de abonaţi pe canalul de YouTube, care-l urmăresc non-stop. Astfel a devenit cel mai urmărit şi mai cunoscut vlogger din România. Selly recunoaşte că nu a încetat niciodată să creadă în visul lui.

„La 11 ani am postat primul meu vlog. Am visat tot timpul, dar nu m-am aşteptat niciodată să ajung aici. Pentru că atunci când m-am apucat de vlogging, nu reuşise nimeni de pe YouTube să ajungă la rezultatele astea. Cei mai buni YouTuberi aveau undeva pe la 400.000 de abonaţi, în nici un caz 2,4 milioane. Mulţi cred că e ca o joacă să te filmezi singur, dar trebuie să fii activ tot timpul. Sunt multe canale noi unde trebuie să pompezi constant şi content diferit. Am pornit din dormitorul meu fără nicio posibilitate tehnică, încercând să spun nişte poveşti complexe şi să fac nişte lucruri ample şi am ajuns şapte ani mai târziu pe un platou cu aparatură profesională, lumini, macarale, o întreagă echipă de oameni, într-o atmosferă cu totul nouă. Totul este un vis devenit realitate. Consecvenţa, munca, punctualitatea şi strategia, dar şi un pic de noroc. Să nu crezi că odată ce ai atins succesul nu mai ai şanse să cazi!”

Dar, Selly nu este singurul și se pre că topul 10 include și alte vedete ale vlg-ului, printre cei care-l depășesc pe Selly numărându-se Sebastian Dobrincu (21 de ani). El s-a lansat anul trecut în muzică şi în vlog. În România s-a lansat în muzică pe 13 septembrie 2019 cu videoclipul piesei „On Your Mind”, în colaborare cu cei de la DeMoga Music. Sebastian are afaceri de milioane de dolari în SUA şi vrea să continue cariera muzicală. El are doi fraţi mai mici, părinţi şi multe aspiraţii.

Ar mai fi fraţii Andra (22 de ani) şi Răzvan Gogan (19 ani) au început mai întâi să pună voci pentru serialele de la Disney Channel. Ei au cântat şi au dansat de mici şi au intrat de două ori în Cartea Recordurilor, pentru „Cel mai lung concert live susţinut de un copil” (3 ore şi 20 de minute, 55 de melodii, 15 septembrie 2009) şi „Cele mai multe CD-uri lansate de un copil” (16 discuri).

Adolescentul de la 5GANG, întrecut la încasări, în România

Iuliana Beregoi (15 ani) a strâns mii de fani pe conturile sociale datorită serialului pe care l-a filmat şi vlogurilor pe care le face. Ea creeză isterie când se întâlneşte cu fanii şi dă o mulţime de autografe. Alte soliste care fac bani din muzică şi mai nou din vlog şi internet sunt Cleopatra Stratan (17 ani), Nicole Cherry (21 de ani), BiBi (17 ani, joacă şi în serialul „Profu’” de la PRO TV) şi Mara Georgescu (15 ani), adolescenta care iubeşte moda şi muzica.

Iar Alexia Eram şi Mario Fresh (20 de ani) fac şi ei bani separat. Alexia a reuşit ajutată de mama ei, ştirista Andreea Esca (47 de ani), iar Mario a filmat în noiembrie şi decembrie 2019 pentru reality-show-ul „Asia Express” (Antena 1). El însă s-a lansat în 2011 la „Românii au talent” (PRO TV), iar acum cântă alături de artiştii de la Golden Boy Society, casa de producţie a lui Alex Velea (35 de ani). Mario Fresh mai câştigă şi din muzica online, concerte şi apariţii TV.