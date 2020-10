Copiii unui mare fotbalist român au ajuns să cerșească. Ce dramă trăiesc după moarteea tatălui

Una din cele mai bune echipe de fotbal ale României, ușor, ușor dispare. Este vorba de Generatia Mexicului din anii 70. Unul din membrii echipei care a jucat în Guadalajara a murit în 2010. În urma sa, Sandu Neagu a lăsat o adevărată tragedie.

Alexandru „Sandu” Neagu, devenea unul din cei mai importanți fotbaliști ai generației din anii 70, mai ales după meciul important împotriva Mexicului. Sandu Neagu își făcea debutul în fotbalul românesc în 196. Doi ani mai târziu reușește să câștige campionatul cu echipa Rapidului București. În palamersul de club mai are două Cupe ale României, în în 1972 și 1975. Ulterior, în 1978 se retrăgea din forbalul profesionist. La 22 de ani devenea, așa cum l-a numit presa vremii, ”Eroul de la Guadalajara”, după meciul de infarct cu echipa Cehoslovaciei de atunci.

Numai că, de aici în colo, încep dramele din viața sa și a familiei sale. Fostul coleg de echipă, celebrul Rică Răducanu a povestit o parte din drama prin care a trecut Sandu Neagu, după momentul Mondialului din Mexic.

După acest moment lucrurile au luat o întorsătură și mai dramatică în viața lui Sandu Neagu. După ce și-a pierdut prima familie și casa, cei de la Rapid i-au pus la dispoziție o locuință în interiorul stadionului. Aici locuia alături de cea de a doua soție și cei doi copii mici, la vremea aceea.

Înainte de a locui aici, Rică Răducanu și-aduce aminte de un alt episod. Este vorba de episodul în care povestește că el, împreuncă cu Mircea Lucescu, l-au ajutat să aibă o locuință, undeva prin Drumul Taberei. Dar plin de datorii a vândut respectiva locuință și astfel a ajuns pe drumuri, ulterior locuind la Giulești.

”Avea bani. Ce a strâns din fotbal, plus că a lucrat în Algeria, ca maistru, a strâns şi de acolo bani serioşi. Avea şi unde să locuiască. Dar a lăsat toate casele copiilor din prima căsătorie şi fostei soţii, care l-au dat apoi afară. I-am dat eu, cât am fost la Primăria Capitalei, şi cu ajutorul lui Mircea Lucescu, o garsonieră în Drumul Taberei. Teofil Codreanu mi-a spus: «Bă, să vezi că ăsta o vinde», dar nu l-am crezut. După ceva timp m-am întâlnit cu el şi l-am văzut cu ceas la mână, cu inele. I-am zis: «Ia uite, cioară, ce barosan eşti!», dar când colo, el vânduse garsoniera. Am auzit că a băut apoi toţi banii…”