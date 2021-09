Copiii lui Cătălin Crișan sunt superbi și au voci senzaționale. Cum arată Daria, la 21 de ani, și Raris, la 17 ani VIDEO

Cum arată astăzi copiii lui Cătălin Crișan. Fiica artistului este o tânără de 21 de ani, în timp ce fratele ei adolescent a împlinit 17 ani. Daria și Raris Crișan au moștenit talentul de la tatăl lor.

Ce melodie au scos împreună Daria și Raris, copiii lui Cătălin Crișan

Cătălin Crișan nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de muzică ușoară din România, având milioane de fani în toate colțurile țării. Artistul se consideră un bărbat împlinit și este extrem de mândru de familia sa, în special de cei doi copii ai săi.

Daria are 21 de ani și fratele ei Raris este un adolescent de 17 ani. Cei doi tineri au moștenit talentul muzical de la tatăl său, pe care l-au făcut extrem de mândru. Recent, cei doi frați au lansat o piesă, un cover după celebra melodie „Beggin” a celor de la The Four Seasons, apărită în anul 1967.

Daria și Raris Crișan au simțit chemarea scenei încă de mici și au fost dintotdeauna pasionați de muzică, moștenind talentul artistic de la faimosul lor părinte Cătălin Crișan.

Puțini sunt cei care știu faptul că Daria a câştigat trofeul „Mamaia Copiilor” în anul 2014, iar doi ani mai târziu, fiica solistului a luat premiul cel mare la Virgin Radio Talent Hunt.

Fratele ei Raris este cunoscut publicului român de când a participat la emisiunea Next Star de la Antena 1, unde a ajuns în finală datorită calităților sale muzicale excepționale.

Recent, Raris și sora lui, Daria, au cântat împreună în emisiunea „Start Show România” prezentată la Național TV de Adrian Enache și Diana Matei. Mai mult de atât, cei doi frați au lansat un cover după celebra piesă Beggin. La momentul actual, cel mai fredonat cover al acestuin hit este interpretat de cei de la Maneskin, trupa italiană care a câștigat Eurovisionul în 2021.

„Pe lângă faptul că ne înţelegem foarte bine unul cu altul, simt că vocile noastre se completează perfect. De aceea, era normal ca prima noastră piesă oficială să fie prima pe care să o gândim şi să o punem la punct împreună. Eu şi Raris suntem cei mai mari critici ai noştri, ceea ce mă bucură enorm, ştiu că mereu mă pot baza pe un feedback obiectiv, oricând am nevoie de el.”, a declarat Daria, prin intermediul casei de discuri Roton Music.

Daria și Raris sunt fructul iubirii dintre artistul Cătălin Crișan și prima lui soție Lucia Bubulac. Cei doi parteneri au divorțat în 2011, iar de atunci fiecare și-a refăcut viața. Cântărețul s-a recăsătorit cu doctorul Alina Cupșa. Din păcate, nici al doilea mariaj nu a rezistat, iar solistul și a doua lui soție s-au separat în 2013.

Cătălin Crișan, acuzații aduse la adresa primei soții

În 2014, cel de-al doilea mariaj ratat al lui Cătălin Crișan a stârnit un scandal de proporții biblice. Surse din anturajul cântărețului au spus, atunci, că artistul ar fi fost supărat pe prima soție, acuzând-o pe Lucia Bubulac că ar fi avut probleme cu alcoolul și i-ar fi făcut viața un coșmar în timpul căsniciei.

„Este foarte supărat pe prima lui soție. Considera că de la ea i se trag toate relele. Spune mereu apropiaților că va demonstra că Lucia bea alcool în timpul căsniciei și că, atât ea cât și mama ei, i-au făcut viața un coșmar. Nu o mai suporta și nu cred că exista cale de împăcare între ei”, a declarat un apropiat al artistului pentru impact.ro.

La rândul ei, mama lui Raris și a Dariei s-a apărat de acuzații, dând vina pe Alina Cupșa pentru că le-a destrămat căsnicia.