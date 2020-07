Continuă dezastrul la Dinamo! Al șaptelea jucător testat pozitiv cu noul coronavirus

Continuă problemele la Dinamo! Un al șaptelea jucător al „câinilor” a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, după cele șase cazuri de joi. Cel mai recent caz este cel al lui Andrei Sin, 28 de ani. Testul pe care acesta l-a efectuat ieri a fost negativ, dar astăzi a acuzat o parte dintre simptomele obișnuite Covid-19. A mai efectuat un test, iar de această dată a ieșit pozitiv. Imediat, Andrei Sin a mers la spitalul Matei Balș și s-a internat din propria inițiativă. Dacă se va simți mai bine, ar putea fi externat pe semnătură.

Dinamo riscă să retrogradeze pentru prima dată în istorie! Care sunt cei șapte jucători care nu vor putea fi folosiți

Valentin Lazăr, Filip Mrzljak Ricardo Grigore, Mihai Popescu, Ștefan Fara și Alexandru Răuță sunt ceilalți șase fotbaliști confirmați pozitiv. Partida pe care Dinamo trebuia să o joace joi, contra celor de la Chindia, restanță din prima rundă, a fost amânată din nou. Situația clubului este una extrem de dificilă, iar directorul executiv, Bogdan Bălănescu, vorbea chiar de desființare.

Dinamo este pe penultimul loc în Liga 1, cu 21 de puncte. Are un punct mai puțin decât CSMS Iași, locul 12, de baraj, dar moldovenii au două meciuri în plus disputate. Față de poziția a 11-a, ultima dintre cele care ar asigura rămânerea în Liga 1, Dinamo are multe puncte de recuperat. Sepsi și Hermannstadt au ambele cu șase puncte peste Dinamo. Primii au două meciuri în plus disputate, iar sibienii un singur joc în plus.

Bogdan Bălănescu, directorul executiv al lui Dinamo, a cerut întreruperea campionatului. Propunerea a fost susținută și de cei de la CSMS Iași, dar a fost refuzată categoric de LPF. Asta după ce deținătorii drepturile TV au anunțat că vor cere returnarea unei părți din banii achitați în cazul în care competiția nu se termină pe teren. Astfel, Dinamo ar putea ajunge în situația de a retrograda pentru prima dată în istorie.