Dezastru pentru Dinamo! Șase jucători au fost testați pozitiv cu noul coronavirus!

Problemele lui Dinamo nu se mai termină. Joi, şase jucători ai formaţiei conduse de Gigi Mulţescu au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus. În aceste condiţii, partida contra Chindiei, programată în această seară, a fost amânată. Era vorba chiar de o restanţă pe care roş-albii o aveau din prima etapă, când un membru din staff a fost testat pozitiv. De asemenea, Dinamo are o partidă restantă şi în faţa celor de la Hermannstadt. Secretarul general al LPF a confirmat problemele formaţiei din Ştefan cel Mare. Nu există informaţii despre identitatea jucătorilor testaţi pozitiv.

Partida Dinamo – Chindia, restanţă din etapa a 3-a din play-out, a fost amânată din nou

„Am fost informați în urmă cu puțin timp de cei de la Dinamo că există 6 jucători depistați pozitiv la ultimul test. Aceștia au intrat în izolare, iar restul au plecat acasă. Toți cei 6 jucători vor reface testul astăzi la o altă clinică. În cazul în care rezultatele vor fi din nou pozitive, aceștia vor române izolați, iar ceilalți jucători din lot urmează să fie retestați peste 5 zile. E clar că meciul din această seară nu se va mai juca. În acest moment, căutăm o dată să reprogramăm”, a declarat secretarul general al LPF, Iustin Ştefan.

Dinamo este pe penultimul loc în Liga 1, direct retrogradabil, cu 21 de puncte. Are un punct mai puţin decât CSMS Iaşi, echipa de pe poziţia a 12, care ar duce la baraj. Şi cinci puncte sub Sepsi, locul 11, care ar asigura salvarea de la retrogradare. Dinamo are şi două meciuri mai puţin disputate decât cele două formaţii menţionate.

În această săptămână, Gheorghe Mulţescu, 68 de ani, a fost numit ca antrenor principal, în locul lui Adrian Mihalcea. Secund este Cornel Ţălnar. Următoarea partidă pentru Dinamo ar fi tot contra Chindiei, în deplasare, duminică, de la ora 18:00. Rămâne de văzut dacă se va putea juca.