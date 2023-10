Connect-R si Misha, decizie importantă pentru fetița lor, Maya: “Plâng tot timpul” EXCLUSIV

Chiar dacă s-au despărțit în urmă cu mai mulți ani, Connect-R și Misha sunt părinți implicați și devotați. Au fost ambii prezenți alături de fiica lor la lansarea filmului „Băieți Deștepți”, căci Maya și-a făcut debutul în actorie și a primit un rol important în pelicula așteptată de toți românii.

Connect-R și Misha au lăsat deoparte problemele dintre ei și au ales să fie împreună de dragul fiicei lor în aceste momente importante din viața micuței, căci este, fără doar și poate, un star în devenire.

Maya, fiica lui Connect-R și a Mishei, despre rolul din „Băieți Deștepți”

Maya are doar 9 ani și și-a făcut deja debutul în actorie. Fiica celor doi artiști a primit un rol important în filmul de acțiune-comedie „Băieți Deștepți”. În film joacă atât actrița Olimpia Melinte, cât și Alex Velea, Ruby, Johny Romano, Tiberiu Ioana și mulți alții.

Maya, fiica lui Connect-R și a lui Misha, a povestit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre experiența pe care a trăit-o pe platourile de filmare.

Playtech Știri: Maya, cum te-ai simțit să faci parte dintr-un film? Cum a fost?

Maya: M-am simțit foarte bine! Am avut puține emoții.

Connect-R: Ai mai vrea să filmezi? Ți-a plăcut sau ești așa și așa?

Maya: Da… Poate aș vrea… A fost frumos!

Connect-R și Misha, decizie importantă pentru fiica lor

Connect-R și Misha au fost căsătoriți cinci ani, apoi, după divorț, au rămas în relații bune de dragul fiicei lor. Artistul a dezvăluit în urmă cu mai mult timp că unul dintre motivele pentru care s-au despărțit a fost infidelitatea lui. Mai mult decât atât, a spus că el nu mai era omul pe care Misha și-l dorea.

Cu toate acestea, copilul este pe primul loc în viața lor. Astfel, nu ratează să fie împreună în momentele importante ale fiicei lor. Aceștia au luat o decizie importantă pentru viitorul Mayei.

Connect-R: Eu nu am fost la filmări. Abia aștept să văd acum filmul!

Misha: Are înclinații spre actorie, chiar are. A făcut și la grădiniță teatru un an sau doi, nu mai știu exact, dar are clar talent.

Playtech Știri: Ai fost cu ea pe platourile de filmare? Connect-R am înțeles că nu a fost.

Misha: Cred că acum are mai multe emoții, atunci nu a fost așa emoționată. Da, am fost cu ea pe platou. În film, ca și în realitate, o cheamă Maya și este fiica personajului principal.

Playtech Știri: Vă gândiți să o dați la o școală de actorie?

Connect-R: Nu știu, mama ei cred că vrea!

Misha: Da, mi-ar plăcea să facă niște cursuri în direcția asta. Are talent. De ce să nu îl fructificăm? La film 100% o să plâng în sala de cinema. Și la serbări am plâns. Tot timpul plâng.

Connect-R: Da, Misha este mai emotivă de fel!