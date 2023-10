Connect-R și Misha, surprinși împreună. Imagini rare cu cântărețul și familia, nu s-au mai pozat demult așa

Marți, 10 octombrie, a avut loc premiera filmului românesc ”Băieți Deștepți”, la care au luat parte multe vedete de renume din România. Printre acestea s-au numărat și Connect-R și Misha, care au sosit împreună la eveniment, alături de fiica lor, Maya. Imagini rare cu cei trei.

Zi importantă în cinematografia românească. Astăzi a avut loc premiera lungmetrajului ”Băieți deștepți”, o producție ce a reunit în același cadru o mulțime de nume mari ale entertainment-ului din România.

Printre acestea se numără Olimpia Melinte, Ruby, Alex Velea, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu, Dan Bursuc, dar și fiica lui Connect-R și Misha, Maya-Maria Mihalache, cea care va bifa prima sa apariție de acest fel pe marile ecrane.

Așadar, de la evenimentul de lansare a peliculei nu aveau cum să lipsească părinții micuței actrițe, cei trei sosind împreună la locație. Cu toate că Misha și Connect-R sunt despărțiți de ani buni, ei continuă să păstreze o relație frumoasă pentru a se ocupa îndeaproape de creșterea fetiței lor.

Pelicula este un film de acțiune-comedie în regia lui Igor Cobileanski, ce va fi distribuită în cinematografele din toată țara începând din 13 octombrie. Lungmetrajul aduce pe marile ecrane o mulțime de nume mari din showbiz-ul românesc.

”Băieți deștepți” îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați care sunt rechemați la muncă pentru a lua parte la investigarea un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată.

În mijlocul acțiunii se naște, însă, o neașteptată poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului, fiind urmată de răsturnări de situație, adrenalină, trădări, glume și multe alte acțiuni care vor face deliciul publicului.

Cum pe soundtrack-ul filmului, dar și în distribuție, se regăsește și Alex Velea, artistul nu a putut lipsi nici el de la premiera filmului. Acesta și-a făcut apariția alături de superba Antonia, dar și cei doi fii ai lor, Dominic și Akim.

”Sunt prieten cu Tibi (n.a. actor/producător Băieți Deștepți) de câțiva ani, am și colaborat în această perioadă și de aceea, când mi-a propus un rol în filmul Băieți Deștepți, am acceptat cu mare drag. A fost o experiență inedită, mai ales că am filmat într-un penitenciar.

Joc alături de mulți actori celebri și mă simt onorat că fac parte din acest proiect. Sper să vă placă rolul meu și felul în care i-am dat culoare. Vă așteptăm în cinematografe. P.S.: Am făcut și o piesă pentru Băieți Deștepți, alături de YNY Seby. Enjoy!”, a spus Alex Velea, recent.