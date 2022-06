Connect-R, mărturisiri în exclusivitate despre perioada copilăriei: „Voiam să mă fac preot când eram mic”. Cum petrece, azi, 1 Iunie. EXCLUSIV

Connect R și Misha, fosta sa soție, s-au despărțit în urmă cu ceva ani, dar petrec mult timp împreună, de dragul fiicei lor. Artistul a dezvăluit, într-un interviu pentru playtech.ro că de Ziua Copilului vor merge toți trei în parc, loc pe care-l consideră „una dintre cele mai mari școli ale sinelui”. De asemenea, artistul nu a ascuns faptul că în ultimii ani s-a produs în schimbare majoră în ceea ce-l privește. Acum vorbește mult de Dumnezeu și s-au dus vremurile în care prefera distracția, înainte de orice.

„Am fost un copil normal”

– Bună, Relu. Cânți de 1 iunie sau ai program cu fata?

Nu, nu am. Ieșim cu fata, în parc. Are doi părinți, mergem toți trei. Deseori, parcul de copii e una dintre cele mai mari școli ale sinelui. Dacă oprești un copil din alergat și-l întrebi ceva, e posibil să nu te bage în seamă… În parcuri nu există separatism ideologic sau rasial. Important să descoperim că ceva în noi a rămas copil întotdeauana, mă refer la acel observator din noi..

– Cum ai fost ca și copil?

Am fost un copil normal. Am crescut cu cheia de gât. Aceeași generație, aceleași învățături, mâncăruri, obiceiuri, nimic deosebit. Eram un copil ca toți copiii, ca toți băieții. Mai făceam și câte o năzbâtâie, dar eram cuminte și acultător. Nu am fost decât un copil normal, nu unul care să aibă traume, care creeze probleme. Nu eram niciun copil introvertit.

– Care era mâncarea ta preferată?

Mâncarea preferată a fost și este tocănița de cartofi. Când m-am dus la Brenciu, la podcast, mi-au înlăcrimat ochii, atunci când mi-a făcut o surpriză și mi-a adus tocăniță.

„Mergeam la biserică, îl iubeam pe Hristos”

– Îți doreai să fii artist, să urci pe scenă?

Nicidecum. Voiam să mă fac preot când eram mic. Nu asociam meseria de preot cu cântatul, ci cu credința, cu dragostea pentru Hristos. Mergeam la biserică, eram îndrăgostit de Cartea Cărților.

Mergi și acum la biserică?

Biserica e un templu de piatră, zidurile nu pot vorbi, nu sunt vii. Noi suntem biserica. Ce ar fi o biserică fără oameni?

Motivul penru care nu vrea ca Maya să-i semene

– Maya îți seamănă? Ce înclinații are?

Îi place să cânte, să danseze, ca orice copil. Sper să nu mi semene. E o întrebare foarte importantă pe care trebuie să și-o pună toți părinții. În felul ăsta se pot evalua și ei pe ei înșiși. Oare mi-aș dori ca copilul să-mi semene?

– De ce nu ți-ai dori să-ți semene?

Pentru că trebuie să semene cu creatorul ei. Maica Sfântului Arsenie Bocca se ruga încă de când pruncul era în pântece, exact așa – Doamne, fă-l să semene cu tine, nici cu mine, nici cu tatăl lui.

– În ultimul timp ai colaborat cu Mario Fresh și cu Alina Eremia. Mergi și la concerte cu ei?

Ce aș putea face cu ei în concerte? Să cânt câte o piesă cu fiecare? Nu, merg singur.

– Cum merg concertele?

Am în toată țara, la Satu Mare, Arad, Sibiu, Mediaș, Bistrița.44

Citește și Cum arată sora lui Connect-R, de fapt. E pur și simplu ravisantă!

„Vara nu dorm a fost detronată”

– Care-i melodia cel mai des cerută de public?

Acum e Rita. Vara nu dorm a fost detronată după 12 ani în care a scris istorie. Are și ea timpul ei. A devenit imnul verii, va rămâne în top și acum, e în continuare cerută. Dar Rita e peste….

– La ce gen de emisiune nu ai merge?

La Survivor în niciun caz. Sunt un tip comod, nu scorțos.

– Cum te-ai schimbat în ultimii ani?

Vorbesc mult de Dumnezeu. Până acum un an jumate eram cu lumea în piept, cu toți băieții, hai cu distracția. Dar după, s-a întâmplat ceva cu mine, m-am schimbat.

Citește și Război total între Connect-R și Alex Velea. Ce s-a întâmplat acum între cei doi EXCLUSIV