Connect-R a luat-o pe urma lui Alex Velea. Ce schimbare radicală de look și-a făcut. E demențială!

Connect-R și-a surprins fanii cu un nou look. Aceștia au văzut imediat asemănarea dintre el și Alex Velea. Se pare că artiștii s-au cam inspirat unul de la celălalt. Cum arată acum cântărețul?

Connect-R nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru că este de ani buni unul din cei mai iubiți artiști de la noi. Celebrul artist s-a reinventat mult în special în ultimii ani, iar de curând jonglează cu frizurile.

Iată că nici începutul toamnei nu a scăpat fără o schimbare, dar de data asta nu este vorba despre ceva permanent, ci de un filtru care îi schimbă culoarea părului. Velea este împătimitul alegerilor îndrăznețe în ceea ce privește părul, iar fanii ambilor i-au asemănat imediat cum au văzut story-urile postate de solist.

”Bună dimineața!”, le-a transmis artistul celor care fac parte din comunitatea sa, apărând în fața lor cu un nou look ce cu siguranță a fost apreciat de mulți dintre internauți. Fanii se bucură de faptul că acesta îi ține la curent cu toate noutățile și este din ce în ce mai transparent în ceea ce privește viața sa dincolo de cele apărute în presă sau pe micile ecrane.

Cei care îl iubesc au ocazia să vadă alte fețe ale sale în emisiunea ‘Asia Express’. Acesta și-a luat un prieten bun, a acceptat provocarea Antena 1 și a luat-o la pas pe Drumul Împăraților. Fanii abia așteaptă să vadă ipostazele în care va fi pus acesta, dar în special de cum va reacționa în noul scenariu.

Cântărețul a recunoscut că proiectul a fost unul foarte dificil și că s-a gândit la un moment dat chiar să renunțe la emisiune. Cu toate astea, vedeta a mai prins curaj și a rămas în competiție în speranța că-și va întrece limitele.

”Autostopul e un coșmar. Rucsacii pe care îi cărăm au cel puțin 17 kilograme. Eu mi-am aruncat tot din el, o să vedeți și în emisiune. Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici. Eu am vrut să renunț, vă spun sincer.

O să iau cu mine o poză cu Hagi și asta sigur o să mă ajute la autostop. E imposibil să nu ne înțelegem cu ei. Avem speranță că în unele seri vom găsi chiar și o pensiune sau un hotel la care să stăm. N-avem noi condiție fizică, dar pe psihic stăm foarte bine””, a mărturisit Connect-R.