Relația actuală dintre Cristina Ciobănașu și Alex Velea. Cei doi au luptat împreună la Dansez pentru tine

Care este relația dintre Cristina Ciobănașu și Alex Velea? Artistul a luptat alături de ea pentru marele premiu de la ‘Dansez pentru tine’. Actrița nu a avut deloc o stare financiară bună în copilărie.

Poate nu mulți își mai aduc aminte, dar Cristina Ciobănașu a fost unul din cazurile de la celebra emisiune ‘Dansez pentru tine’. Aceasta a profitat de ocaziile primite și de oamenii care i-au ieșit în cale și a făcut pași mărunți și siguri spre cariera impresionantă pe care o are azi.

Familia tinerei nu avea deloc o situație financiară bună, motiv pentru care a apelat la cunsocutul show în speranța unui ajutor. Alex Velea a fost cel care a încercat să dea tot ce a putut mai mult pentru a rămâne cât mai mult în competiție. Actrița din serialul Adela s-a născut într-un sat din Moldova și mărturisește că viața ei a luat o altă întorsătură chiar din momentul în care a ajuns pe micile ecrane.

„M-am născut într-un sat din Moldova și viaţa ca un film a început cu participarea mea la „Dansez pentru tine. De acolo s-a schimbat tot, dar ne-ar trebui o carte să povestesc tot ce s-a întâmplat. Uitându-mă în urmă, nu le-aș mai putea numi greutăți. Am avut foarte mult noroc, dar am și muncit ca să ajung cea care sunt astăzi”, a spus aceasta.