Connect-R a fost naș de botez. Toți s-au așteptat să fie Misha partenera lui, însă altcineva a venit la biserică

A fost botez mare în lumea artistică, unde naș a fost Connect-R. Artistul a creștinat-o duminică pe fetița lui Jimmy Dub, alături de o bună prietenă a mamei copilului.

Connect-R a fost naș de botez

Deși relația cu Misha, fosta lui soție, se află în parametri buni, Connect-R și-a asumat rolul de părinte spiritual de unul singur, fără cea cu care a fost căsătorit câțiva ani.

Încă din urmă cu o lună, Jimmy Dub și soția lui, Monica, puneau la punct detaliile cu privire la botezul fetiței lor, dara iată că a venit ziua cea mare. De altfel, artistul povestea că slujba de creștinare va avea loc duminică, pentru ca toți cei dragi să fie prezenți.

”Naş va fi domnul prieten Connect-R şi cea mai bună prietenă a Monicăi, Vanessa. Am zis să fie un mix frumos (…). Ne ştim de peste 10 ani de zile şi cred că e cel mai în măsură ca să fie naş”, mărturisea Jimmy Dub. Emoționat, Connect-R a ajuns la biserică cu mult timp înainte de ceremonie și și-a luat rolul de părinte spiritual în primire, fiind extrem de atent la nevoile micuței și la lumânarea de botez. El a citit însă „Crezul” de pe telefon. „Chiar discutam cu părintele Ioan și spuneam că știu atâtea versuri, dar „Crezul” nu l-am învățat niciodată”, a mărturisit Connect-R. Cât timp artistul se afla la ceremonia de botez, Misha și Maya, fiica lor, erau la un spectacol de circ.

De ce s-au despărțit Misha și Connect-R

Connect-R a anunțat în mod oficial în vara anului 2018 că a divorțat de Misha, după patru ani de căsnicie. Cei doi artiști au fost foarte afectați, după ce au aflat boala fiicei lor, acesta fiind și unul dintre motivele despărțirii.

”Nu obişnuiesc să împărtăşesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. A trecut 1 an şi 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii şi părinţii copilului nostru! Viaţa merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea să nu ne pună întrebări, mulţumim anticipat”. Acesta a fost mesajul prin care Connect-R și-a anunțat la vremea respectivă divorțul. Primele zvonuri au apărut însă cu mult timp înainte, dar Connect-R negase tot.