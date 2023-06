Conflictele de la Survivor 2023 continuă și în România. Concurenta care face dezvăluiri incredibile: „Se vedea că este instabilă psihic”

SurvivorRomânia este una dintre cele mai urmărite emisiuni TV. Aceasta este recunoscută pentru dificultatea probelor dar și pentru conflictele care au loc mereu între participanți. Am fi tentanți să credem că aceste conflicte au loc doar în junglă. Însă, se pare că aceste conflicte continuă și în România. Ștefania Stănilă, una dintre cele mai puternice concurente a vorbit despre întreaga experiență la Survivor.

Ștefania Stănilă a fost eliminată recent din competiție. Odată întoarsă acasă, fosta concurentă a făcut mai multe dezvăluiri legate de această competiție. Aceasta a mărturist că nu s-a putut înțelege cu Doc, care, potrivit acesteia a terminat-o pshic. Cu toate acestea, fosta concurentă susține că a făcut și ea o serie de greșeli. Însă, dacă ar da timpul înapoi, aceasta a precizat că nu ar schimba nimic.

„Am puţin rău de oraş, e grea adaptarea după Survivor. Aş vrea să mă întorc acolo. Adrenalina aia te încarcă. Mi-au lipsit lucruri de acasă, dar parcă încă sunt acolo, nu am revenit complet aici.

Dacă ar fi să mă întorc în Dominicana, ar fi nişte persoane cu care nu am rezonat. Doc m-a terminat psihic, m-a tocat, recunosc! Nu ne-am înţeles, asta e realitatea.

Sunt conştientă că am făcut greşeli, îmi dau seama de asta, dar nu m-am dus acolo să fiu perfect. Am învăţat din treaba asta. Lumea zice că am fost o plângăcioasă, că am reacţionat greşit în anumite situaţii. Dar nu am ce să îmi reproşez. Nu aş face nimic diferit”.