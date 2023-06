Ipostaza neaşteptată în care a fost surprins câştigătorul Survivor România. Nu ţi-l închipuiai aşa, îţi vei schimba părerea despre el

Câștigătorul Survivor România a fost surprins într-o ipostază neașteptată, unde a reușit să cucerească cele mai pure suflete. Nimeni nu și-l putea inchipui să apară în așa context, dar cu siguranță multe femei și-ar dori să aibă un iubit asemenea lui.

După cum bine știți, fostul supraviețuitor spune ,, DA” oricărei provocări și e dispus să testeze cât mai multe domenii, pentru că nu se știe niciodată de unde sare iepurele. Chiar recent, tânărul a avut un rol secundar în filmul ,,Haita de acțiune ”, unde și-a arătat talentul în lumina reflectoarelor.

De această dată, câstigătorul de anul trecut de la ,,Survivor România” a demonstrat că este un adevărat supraviețuitor la grădiniță și că nu a uitat cum e să fii copil. Odată ajuns printre copii și-a adus aminte de copilăria lui și și-a exersat veleitățile de tătic.

Nu se știe niciodată ce îi rezervă viitorului și mai bine să îl prindă pregătit. Astfel, Războinicul a vrut să vadă cât de greu e cu picii de la grădiniță.

Alex Delea și-a pus la încercare răbdarea cu piticii, prin jocuri cât mai atractive, și cum este un luptător neînfricat, se pare că și de această dată a ieșit câștigător în fața copiilor, după cum a declarat în cadrul emisiunii La Măruță.

,,Am transpirat, dar a fost foarte frumos. A fost epuizant, deşi îi ador pe copii. Au fost multe întrebări, am consumat multă energie. Am făcut ce trebuia, copiii au râs, s-au distrat”, a declarat Alex Delea în cadrul emisiunii La Măruță.