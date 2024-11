Nadia Comăneci, critici dure la adresa lui Călin Georgescu: ”Se folosește de imaginea mea”

Nadia Comăneci a participat, serile trecute, la un eveniment dedicat sportului și s-a trezit față în față cu o situație care a iritat-o. Fosta campioană olimpică a aflat că i-a fost folosită imaginea pe TikTok, de către candidatul Călin Georgescu, și a reacționat dur.

Fosta campioană la gimnastică a fost prezentă recent la gala „110 ani de Olimpism”, alături de alte figuri marcante din lumea sportului. Cu această ocazie, legenda gimnasticii a aflat despre faptul că aspirantul la funcția de președinte, Călin Georgescu, s-a folosit de imaginea ei pe TikTok, pentru a-și face campanie.

Nadia s-a dezis de orice fel de asociere și a precizat că i-a fost folosită imaginea fără acordul ei. În plus, sportiva a precizat că nu o interesează implicarea în politică și că nu are cont pe TikTok, platforma pe care s-a promovat intens Călin Georgescu. Și alte nume de personalități din lumea sportului au fost folosite de candidat în campanie.

România alege, nu? La Paris, am avut egalitate între femei şi bărbaţi la participanţi. Este o lume egală cu potenţial pentru toată lumea şi este o privire pro-activă spre viaţă. Şi în sport, nu trebuie să te naşti într-un loc special ca să devii cel mai bun, dar trebuie existe o oportunitate. Eu nu am TikTok. Este o influenţă diferită, nu tot ce se pune în social media e adevărat. Cel mai bine e să stai în zona ta daca nu stii şi nu te pricepi”, spus Nadia Comăneci, potrivit Orange Sport .

La același eveniment a fost prezent și David Popovici. Înainte de alegerile parlamentare și de turul al doilea de la prezidențiale, campionul olimpic la natație i-a îndemnat pe români să voteze inteligent.

„Eu am votat. Nu voi vorbi despre ce am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru turul 2: să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul. Sunt mai puțin șocat decât voi pentru că sunt mai conștient decât voi cât de multe ore petrec tinerii, și nu doar ei, pe Tiktok”, a spus Popovici.