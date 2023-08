Mama Ștefaniei Stănilă, acuzații de fraudă după eliminarea fostei gimnaste de la Survivor 2023: ‘Nu am primit’

Ediția de miercuri, 17 mai 2023, a competiției din Republica Dominicană a creat un val uriaș de revoltă. Mama Ștefaniei Stănilă face acuzații grave, vorbind despre fraudă, după eliminarea fostei gimnaste de la Survivor 2023.

Doar câteva ediții ne mai despart de momentul în care vom afla cine este marele câștigător al concursului din Republica Dominicană. Chiar înainte de săptămâna finală, Ștefania Stănilă a fost eliminată de la Survivor România 2023.

Rezultatul votului a fost o surpriză uriașă pentru mulți, în condițiile în care fosta gimnastă s-a bucurat de un sprijin masiv din partea celor din fața micului ecran, fiind văzută de foarte mulți drept favorită la marele premiu.

Mama Ștefaniei Stănilă acuză o posibilă fraudă, dezvăluind că mulți dintre cei care au trimis sms-uri nu au primit nicio confirmare a înregistrării votului.

„Nu am primit nicio confirmare pe niciun vot. Nu cred că acest copil nu a fost votat. Eu stau în Aninoasa. Primarul de aici, toată lumea a votat-o. Nu se poate așa ceva! E toată lumea revoltată”, a declarat mama Ștefaniei în timpul unui apel video la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Femeia a mărturisit că „pentru mine a fost un șoc când am auzit și am văzut și știu că foarte mulți fani, oameni cu bună credință au fost alături de ea, au urmărit-o. Au avut încredere în acest copil minunat.”

„Nu știu ce s-ar fi putut întâmpla ca acest copil să nu-și urmeze mai departe visul. A dat tot ce a putut pe traseu. A făcut orice, tot ce s-a putut. Pentru ea a fost foarte greu, departe de mine, căci numai pe mine mă are și pe Dumnezeu.”

În ediția de miercuri, 17 mai 2023, la Consiliul de eliminare, Daniel Pavel a anunțat că Ștefania Stănilă este concurentul care părăsește Survivor România 2023.

„N-am cuvinte, nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut azi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama și m-a încărcat așa tare încât puteam să trec peste orice obstacol. M-a întristat că durerea din sufletul ei era mult mai mare decât durearea mea de la genunchi. Mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât și nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici. Ceva mai bun mă așteaptă acasă.

Mi-aș fi dorit să-mi duc visul mai departe, simt că ceva rămâne aici la Survivor. Sunt împăcată cu absolut tot ce-am făcut. Mi-aș fi dorit să ajung în ultima săptămână din marea finală.

Sunt mândră că am ajuns până în punctul ăsta. Mulțumesc oamenilor care m-au votat. Dacă știu că mama și tata sunt mândri de mine, pentru mine asta e tot ce contează. Mi-aș fi dorit să ajung în punctul în care să zic flacăra de campion nu se stinge niciodată și să mă uit la cer și să pot să zic asta. Chiar dacă se stinge flacăra Survivor, flacăra de campion este încă în mine.

Chiar dacă plec acum, eu nu o să renunț niciodată, pentru că așa am crescut și așa am fost educată de mama mea. Chiar dacă se termină Survivor, eu sunt mândră de mine și asta e cel mai important”, a spus Ștefania.