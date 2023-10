Confesiunile Danielei Gyorfi despre frumuseţe, la 55 de ani: ”N-am fost vreo Miss România, folosesc creme româneşti, dar bune” EXCLUSIV

Daniela Gyorfi a împlinit recent 55 de ani, dar nici că-și arată vârsta, reușind cu brio să fenteze trecerea timpului. Solista ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, micile sale trucuri de frumusețe. Ne-a vorbit și despre Maria, fiica ei, victima bullying-ului, la școală.

Daniela Gyorfi recunoaște că, pentru a ține timpul în loc, apelează la tratamente faciale și corporale. Deși este frumoasă, solista susține că nu s-a crezut vreo superbitate nici măcar la debutul muzical, când i se spunea ”bomba sexy”:

”Nu am fost nici în tinerețe vreo ”Miss România”, să zic că dacă un bărbat se uita la picioarele mele cădea pe spate, dar mereu am avut grijă de mine. Îmi fac tot felul de chestii, de tratamente noninvazive, cu botox, normale și firești. Și să știți că nu folosesc creme scumpe, ci mai ieftine, românești, dar bune. Fac și tratamente corporale, pentru tonifiere. În urmă cu ceva timp am fost și profesoară de aerobic, făceam mult sport, mai fac și acum, dar gena moștenită este foarte importantă”, ni s-a confesat ea, exclusiv pentru Playtech Știri.

Daniela Gyorfi a povestit, într-un recent interviu, că fiica ei a avut mari probleme la școala din București, cu unii dintre elevi. A mutat-o pe Maria de la acea unitate de învățământ, însă solista susține că nu neapărat din acest motiv, mai ales că bullying este peste tot, atât printre copii, cât și printre adulți:

”Am schimbat-o pe Maria, cu școala, am dus-o la Corbeanca, dar nu neapărat din cauza acelui incident, ci pentru că acolo ne-am mutat și cu casa. Copiii trec prin tot felul de probleme, la școală. Eu i-am zis Mariei că trebuie să fie puternică, ca să treacă peste astfel de situații. I-am explicat că și eu am avut conflicte și că mai am, că toată lumea are, important este să tratezi totul cu foarte mult calm, nervii și ieșirile exagerate nu aduc nimic bun. Așa cum am educat-o eu, acum poate trece peste problemele de la școală, cu alți colegi, știe cum să le depășească și să facă față situațiilor tensionate!”, ne-a declarat Daniela, exclusiv pentru Playtech Știri.