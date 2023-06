Alimentul pe care Daniela Gyorfi nu-l mai consumă deloc. A renunțat complet de două luni VIDEO EXCLUSIV

La vârsta de 54 de ani, Daniela Gyorfi este una dintre artistele care reușesc să arate întotdeuna impecabil. Pentru ea, vârsta este doar un număr scris pe cartea de identitate, căci se menține incredibil și poate da clasă multor domnișoare de 20 de ani. Vedeta ține foarte mult la aspectul său fizic, astfel are un stil de viață sănătos. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, artista ne-a spus care este secretul tinereții!

Daniela Gyorfi are o fiică în vârstă de 13 ani,pe nume Maria. După ce i-a dat naștere copilului său, artista recunoaște că trupul său s-a confruntat cu câteva probleme. Mai exact, vedeta a început să rețină apă, iar celulita i-a dat mari bătăi de cap.

„Vârsta este ceea ce simți și cum gândești. Este doar o cifră în buletin și cam atât. Nu am avut niciodată probleme cu tenul, într-adevăr, mai fac tratamente corporale. De două luni nu mai mănânc zahăr, pentru că aveam probleme cu celulita. Pe mine, cel puțin, m-a distrus. După ce am născut-o pe Maria, rețin apă. Am aspectul ăsta de celulită”, ne-a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru Playtech Știri .

Fiica Danielei Gyorfi a moștenit pasiunea pentru scenă de la mama sa. Maria și-a dori să calce pe urmele mamei sale și să facă o carieră în televiziune. Vedeta are un sfat important pentru Maria.

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai apreciate artiste din țară și este solicitată la diverse evenimente pentru a întreține atmosfera. Astfel, a luat decizia să își lase fiica în Germania, la mătușa acesteia, cât timp, Daniela își poate onora evenimentele. Mai mult decât atât, artista ne-a spus care este motivul pentru care nu ar vrea să participe la reality show-uri.

„În vara aceasta o să cânt foarte mult. Nu avem timp de vacanțe, dar săptămâna viitoare o să plec și o să o las pe Maria în Germania la cumnata mea, vreo două luni de zile, ca să pot merge eu la cântări. În rest, am foarte multe proiecte muzicale. La reality show-uri am discutat, dar trebuie să fiu foarte motivată. Nu spun că nu este importantă promovarea, mass-media, dar în 30 de ani de carieră, mi-am dat seama că dacă am spectacole, e tot ce trebuie. Eu am fost la Dansez pentru tine. Acolo a fost pe viață și pe moarte, sunt competitivă și spartană”, ne-a declarat vedeta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.