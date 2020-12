Condimentele pe care trebuie să le mănânci de sărbători. Ce beneficiul secret au pe timp de iarnă

Condimentele sunt de mare ajutor nu doar atunci când vine vorba de plusul imens pe care-l adaugă gustului final în cazul oricărui preparat. Acestea au un beneficiu secret pe timp de iarnă. Despre ce este vorba?

Secrete pentru masa de Crăciun. Cum să mănânci corect?

Plantele aromatice indiferent de formă (pudră, crenguțe sau bucăți) sunt de folos nu doar când vine vorba de gustul pe care îl aduc preparatelor unde sunt puse. Mesele românilor din preajma sărbătorilor sunt în special cuprinse de preparate grase, cu multă carne și deci calorii peste ceea ce consumăm în mod normal. Dacă alegi să nu pui stop la nimic și să te înfrupți din tot ce găsești pe masă poți să eviți totuși dezechilibrele alimentare. Mai ales cei care au ținut până acum post trebuie să fie atenți la ce consumă pentru că stomacul lor poate fi dat peste cap din cauza excesului brusc.

Aceștia riscă să facă pancreatită sau boli diareice. De asemenea, cei care au probleme serioase cu greutatea riscă boli cardiovasculare, gută sau hipertensivii . „Bolnavii de gută nu au voie să mănânce carne roşie”, avertizează nutriţionistul Cristina Alexandrescu. „Gelatina din tobă e obţinută prin fierbere, e o bună sursă de proteine, nu îngraşă şi nu se digeră foarte greu”, explică nutriţionisul Corina Zugravu, potrivit doctorulzilei.ro.

Beneficiile secrete ale unor condimente

Ardeiul iute te ajută să arzi caloriile. Pentru a putea crește metabolismul este indicat să consumi preparate care-l conțin. „Organismul arde mai mult caloriile datorită ardeiului iute”, explică nutriţionistul Mihaela Bilic. Un alt truc este să amesteci carnea de sarmale din porc cu puțină de vită, iar când vine rândul fripturii să o consumi cu murături, care conțin vitamina C și ajută organismul să fie imun la viruși.

Pentru a evita problemele de digestie e bine să nu înfuleci mâncarea, ci să o savurezi cu îmbucături mici, astfel te vei simți mult mai repede satisfăcut de porția ta. Ideea că ai mâncat ajunge la creier în decursul a 10 minute, poți să faci un exercițiu și să te oprești la jumătatea porției preț de câteva momente. După ce te vei apuca din nou de mâncat îți vei da seama că ești cu adevărat plin și că nu mai este nevoie să termini restul mâncării.

Condimente pe care să le folosești la carnea de porc

chimion sau chimen

pudra de curry

rozmarin

salvie

marar

usturoi

cimbru

fenicul

ardei iute sau paprika

Idei de marinade:

-In stil Teriyaki – amesteca sos de soia, apa, zahar, sos Worcestershire, ulei vegetal, ceapa feliata, usturoi zdrobit si ghimbir ras

-In stil Hawaian – amesteca ananas pasat, sos de soia, miere, otet, usturoi zdrobit, pudra de ghimbir, pudra de cuisoare.

-In stil mediteranean – amesteca mustar Dijon, ulei de masline, otet de vin, salvie uscata, foi de dafin si ustuori zdrobit.(Sursa: foodstory.ro)