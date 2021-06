Concurentul nominalizat la eliminarea din Survivor România e disperat. Ce apel a făcut VIDEO

Se încing spiritele la Survivor România! În ediția de sâmbătă seară, 19 iunie, Războinicii l-au nominalizat spre eliminare pe Albert Oprea.

Echipa Războinicilor a pierdut cel de-al doilea joc de imunitate al săptămânii și au fost nevoiți să facă nominalizări. Cel propus spre eliminare a fost Albert Oprea, unul dintre favoriții publicului.

După ce a aflat că a fost nominalizat, tânărul a spus că strategia de vot a fost stabilită de întreaga echipă a Războinicilor. Nu a fost afectat, însă a făcut un apel către telespectatori să susțină echipa Războinicilor.

„Suntem patru, cum am zis am decis la unison cum e cel mai bine pentru echipă. Dacă așa e cel mai bine, sunt ok cu treaba asta. Nu pot să zic că am emoții sau că mă demoralizează că iar sunt nominalizat. Sper că oamenii de acasă care m-au susținut până în punctul ăsta să o facă și de acum încolo pentru că îmi doresc foarte mult să merg mai departe.

Am o dorință foarte mare de a merge mai departe în competiția asta, să-mi ating scopul. Sper ca oamenii să mă ajute pe mine, cât și echipa pentru că vreau tot în formula asta să ne vedem și săptămâna viitoare. Sper să decidă în favoarea noastră”, a spus Albert Oprea, la Survivor România.