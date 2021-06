Cristi Mitrea, la Survivor România? S-a aflat abia acum informația VIDEO

Fanii sportivului abia așteaptă să-l vadă într-un rol impotrant într-o emisiune televizată, iar acum iată că au apărut și primele detalii despre acest lucru. Ce legătură a avut luptătorul de MMA cu celebrul concurs sportiv din Republica Dominicană. Chiar el a oferit mai multe amănunte. De ce telespectatorii nu l-au văzut în teren în acest sezon?

Fanii lui Cristi Mitrea așteaptă cu nerăbdare ca acesta să-și mai facă loc într-o emisiune televizată. Amintim că acesta a mai fost prezent în proiectul „Ferma vedetelor”, loc de unde a plecat cu o mai mare notorietate care începuse să crească oricum odată cu apariția sa la brațul Andreei Mantea.

Cunoscutul fost concurent de la „Burlăcița” este acum în atenția internauților care doresc să-l vadă la un show sportiv de această dată. Luptătotul de MMA a fost invitat zilele trecute la un podcast, prilej cu care și-a deschis sufletul și a vorbit despre experiențe și traume din trecut.

Acesta a recunoscut că a făcut chiar primul pas și a participat la preselecțiile pentru Survivor România, dar nu a fost acceptat: „Știi care e faza cu Survivor? Am fost la o preselecție ceva… La un casting, s-au dat niște probe sportive și s-au dus alții, nu știu. Probabil pentru că nu eram ofertant.”

Bărbatul a mai mărturisit că ar fi fost încântat de experiență și că nu era nicidecum vorba de bani pentru că nici nu a negociat. Un lucru, însă, susține că i-ar fi dat de furcă. Acesta s-a gândit din start la avantajul pe care îl au în astfel de concursuri tinerii de 20 de ani, față de el care se apropie de 40: „Nu mi-ar fi plăcut din prisma vârstei că vine vreun copil d-ăla de 20 de ani de te aleargă de ies ficații din tine. Te face de râs vreun copil d-ăla.”

„M-am văzut cu 12 deștepți acolo (n.r. emisiune ‘Burlăcița’) și am zis că eu sunt cel mai deștept. Eu am plecat cu avionul și am venit cu avionul. (n.r. râde) Da, a venit și Andreea cu mine. De la un moment dat încolo, între noi doi a fost o relație serioasă. Da, s-a născut și un copil. Avem un băiat. Sincer, pentru mine a fost tot timpul și este un subiect sensibil, prin prisma a tot ceea ce am trăit eu în copilărie, prin cum s-au desfășurat lucrurile, a situației prin care ne aflăm în momentul de față”

Cristi Mitrea (Sursa: podcast Cătălin Măruță)