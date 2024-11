Ce s-a întâmplat cu familia lui Alex Delea după inundațiile din Spania: „E o tragedie”! Fostul concurent de la Survivor e devastat

Show-ul Survivor România, de la PRO TV, l-a adus în centrul atenției pe Alex Delea, concurent care a câștigat ediția din 2022 a emisiunii.

Apoi, Războinicul a participat și la ediția All Stars din 2024, iar de-a lungul anilor și chiar la prima lui apariție la PRO TV, Alex Delea a afirmat că a trăit mai mulți ani în Spania, alături de familie.

Acum, el locuiește din nou în România, iar țara care îi devenise cămin în trecut trece prin momente grele. Orașul Valencia din Spania a fost luat de ape, iar peste 150 de oameni au murit. Printre aceștia se află și trei români.

Ținând cont că este fost locuitor în Spania, iar familia lui încă se află acolo, Alex Delea a fost contactat de jurnaliștii de la Fanatik, pentru ca întreaga lume să afle dacă rudele câștigătorului Survivor România 2024 sunt bine.

Fostul Războinic a afirmat că familia lui se află departe de Valencia, însă el este devastat de ceea ce s-a întâmplat în Spania. Mai mult decât atât, Alex Delea a spus că doar la televizor a mai văzut așa dezastru și că i se pare că totul este un scenariu de film.

„Eu am stat ceva mai departe de Valencia. Îmi pare extraordinar de rău, mai ales după ce am văzut ce s-a întâmplat acolo. Din fericire, nu am prieteni sau cunoștințe în zona afectată. Am fost acolo mai demult, în vacanță. E o tragedie. Sincer îți spun, am văzut doar în filme așa ceva. Eu credeam că mă uit la scene din filme. Mi se ridică părul pe mâini, e incredibil. Am rudele în Spania, vor veni pe 11 noiembrie în țară. Din fericire, rudele mele nu se află în acea zonă.