Concurentul de la Survivor 2023 care a făcut-o să plângă pe Vica Blochina. Vedeta nu s-a mai putut abţine

Plecarea lui Sebastian Dobrincu de la Survivor România a lăsat urme adânci în sufletul Vicăi Blochina. Tânărul din echipa Faimoșilor a fost eliminat din competiția din Dominicană, după ce s-a accidentat la picior pe traseu. Din păcate, medicii i-au spus că trebuie să fie operat de urgență. Miercuri seară, 18 ianuarie, el a părăsit Survivor.

Vica Blochina a vărsat lacrimi amare după plecarea lui Sebastian Dobrincu de la Survivor România. Din nefericire, Faimosul a fost nevoit să părăseasă emisiunea din cauza problemelor medicale. El s-a accidentat grav la piciorul stâng, iar acum merge în cârje. Curând, el va fi nevoit să sufere o intervenție chirurgicală.

Vica Blochina a mărturisit că Sebastian Dobrincu semăna foarte mult cu fiul ei, Edan, de care îi este foarte dor.

Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, a anunțat că Sebastian Dobrincu va părăsi definitiv competiția din Republica Dominicană.

„Ca să fiu sincer mă simt frustrat pentru că până acum Survivor mi-a fost o experiență care mi-a priit cu totul. Intram pe traseu cu drag, cu adrenalină, să fiu cu nebunii mei. În schimb, cred că toate lucrurile în viață se întâmplă cu un motiv, știe Universul și Dumnezeu cum le așază pe toate. Pare că până aici a fost. Dacă la începutul emisiunii spuneam că Survivor e un nou capitol în viața mea, pare că termin aici momentan. Termin cu zâmbetul pe buze, recunoscător pentru tot ce am trăit alături de nebunii mei, de adversarii noștri”, a declarat și Dobrincu, înainte de a părăsi definitiv Survivor România 2023.

În prima ediție Survivor România 2023, „Faimoșii” și „Războinicii” s-au luptat pentru imunitate, însă cei care au învins au fost „Războinicii”. La testimoniale, Vica Blochina a dat cărțile pe față și a mărturisit, cu ochii în lacrimi, că fiul ei, Edan, nu mai vorbește cu ea. Motivul ar fi chiar participarea vedetei la show-ul de supraviețuire din Republica Dominicană.

„Fiul meu nici nu mai vorbește cu mine. Mi-a spus că dacă vin aici nu o sa mai vorbim. În timpul probei, când am văzut că mai am de dărâmat un triunghi, m-am gândit că trebuie să aduc acest punct pentru fiul meu. Și am făcut-o. O să fie tare mândru de mine. O să-i demonstrez că mama lui este cea mai bună”, a spus Vica Blochina, la PRO TV.