Maria Constantin, foc și pară pe Iftimoaie din cauza nominalizării la Survivor 2023? Vedeta rupe tăcerea

În urmă cu o săptămână, Maria Constantin a devenit prima concurentă de la Survivor Românai 2023 care a părăsit competiția din Republica Dominicană, după ce a fost eliminată din echipa Faimoșilor. Ce a avut să-i reproșeze fostului ei coechipier, luptătorul Ionuț Iftimoaie.

Maria Constantin face dezvăluiri incredibile, la o săptămână de când a părăsit jungla dominicană, plecând de la Survivor România 2023.

Prima concurentă eliminată din acest sezon a regretat faptul că nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a rămâne în concurs, fiind convinsă că putea ajunge mult mai departe în competiție.

Celebra interpretă de muzică populară a fost nominalizată de coechipierul său, Ionuț Iftimoaie, motiv pentru care internauții au speculat că Maria Constantin i-ar fi purtat pică fostului mare luptător.

Invitată în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV, fosta Faimoasă i-a asigurat pe telespectatori că nu este supărată pe Ionuț Iftimoaie, deși a plecat cu un gust amar de la Survivor.

„Nu am fost supărată! Nu știu de ce au înțeles oamenii că am fost supărată. Nici nu am văzut episoadele, nu știu dacă am curaj să mă uit… Cred că s-a înțeles puțin greșit.

Noi ca și grup ne-am înțeles cu toții, pentru că Gheboasă nu s-a acomodat din prima secundă, să facem cumva să se nominalizeze persoanele foarte influente, cu o imagine foarte mare, ca atunci să fie ele super votate și să nu plece.

Ionuț, din păcate, a considerat că sunt super faimoasă, super celebră, cea mai tare din parcare și m-a nominalizat pe mine.

Problema n-a fost asta, nu a fost supărare, este un joc și ni l-am asumat cu toții… dar cumva a fost urâtă chestia aia. M-a oferit pe tavă Războinicilor”, a declarat Maria Constantin, în cadrul emisiunii „La Măruță”, de pe PRO TV.