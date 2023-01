Cine a plecat de la Survivor 2023. Maria Lungu nu mai este dorită la emisiune. Colegii i-au spus clar: „Să vină altcineva”

Eliminare mult dorită la ,,Survivor România 2023”! Toți concurenții din tribul Războinicilor s-au bucurat enorm atunci când au văzut votul publicului. Telespectatorii nu au apreciat deloc modul în care participanta a procedat în tribul ei. ,,Poate că ar trebui câteodată să las de la mine, dar nu sunt sigură dacă am învățat lecția asta”, a spus vedeta în consiliul din această seară.

Celebra fostă concurentă de la show-ul ,,Puterea Dragostei” este cea care pleacă în aplauze din competiție, după ce a reușit să își întoarcă toți colegii împotriva sa. Publicul a decis în această ediție să o trimită totuși acasă, după lungi lupte cu cei din tribul său.

Consiliul de Eliminare s-a întrunit într-o atmosferă apăsătoare, dar s-a încheiat cu o veste bună pentru sportivii care s-au certat zi de zi cu blondina. Cea din urmă a hotărât să le arate respectul mai mult Faimoșilor decât celor de la Războinici. Cu toate astea, sportivii în albastru s-au bucurat nespus pentru cele auzite și abia așteptau să se reîntoarcă pe insula lor în liniște.

,,Indiferent de rezultatul publicului eu am făcut ce am simțit. Poate că ar trebui câteodată să las de la mine, dar nu sunt sigură dacă am învățat lecția asta. O să mă uit când ajung acasă și o să analizez parcursul meu aici. Evident că din orice putem învăța ceva.

Sper să fie mai atenți că nu tot ce zboară se mănâncă pentru că de multe ori ei sunt creduli și prea buni la suflet și nu vreau să funcționeze asta împotriva lor. Regret că nu am mai rămas, ăsta este singurul regret”, a mărturisit fosta concurentă de la emisiunea ,,Survivor România 2023”.