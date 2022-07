Concurenții „Sunt celebru, scoate-mă de aici” s-au aflat! Ce nume grele au plecat deja în Dominicană

Emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” va debuta, în curând, pe micile ecrane din România. Cel mai așteptat show al verii va fi difuzat pe PRO TV, iar Adela Popescu și Cabral sunt cei care vor prezenta aventurile participanților. Cine sunt vedetele care au acceptat provocarea de a participa.

Vești bune pentru fanii PRO TV. S-au aflat concurenții celui mai așteptat show al verii, „Sun celebru, scoate-mă de aici!”. Potrivit celor de la click.ro, Giani Kiriță ar fi acceptat provocarea de a participa la cel mai solicitant reality-show al anului.

Mai mult de atât, alte nume celebre care ar participa în emisiunea de la PRO TV ar fi Mara Bănică, Lidia Bubble, Răzvan Botezatu, Alex Bogdan și Paul Diaconescu.

Fostul fotbalist de la Dinamo are experiență în Republica Dominicană, acolo unde a fost prezent la două sezoane de Exatlon, emisiunile de atunci fiind difuzate pe Kanal D.

Giani Kiriță se întoarce în junglă și este determinat să câștige competiția. Sportivul în vârstă de 45 de ani promite să fie un adversar de nădejde pentru concurenții emisiunii PRO TV, prezentată de Cabral și Adela Popescu.

Mai mult de atât, conform sursei citate, fostul antrenor de la Exatlon și-ar fi negociat foarte atent contractul, fiind perfect conștient de abilitățile sale fizice și experiența care l-ar putea ajuta să câștige emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

„La început am luat-o (n.r – televiziunea) ca pe o glumă, după ce, în 2012, m-am lăsat de fotbal. Apoi, în 2013 am participat la «Dansez pentru tine». Și acolo am luat-o ca pe o joacă, dar uite că au trecut nouă ani în care eu stau în televiziune. A devenit alt viciu pentru mine.

Am fost peste tot, la Șerifi de România, la Nea Marin, Exatlon. Am avut și emisiunea mea la Kanal D, ceea ce m-a bucurat enorm.

Chiar a fost o experiență incredibilă… Să fii invitat, după care să fii prezentator… E o diferența de la cer la pământ și a trebuit să mă adaptez. N-am luat cursuri de dicție, am fost spontan, cum sunt eu.

Experiența Exatlon a fost extrem de complexă și de dură, mi se pare că acolo trăiești experiențe pe care nu nu o să le mai trăiești toată viață: murit de foame, lipsa confortului, faptul că erai într-o competiție pentru mâncare și trebuia să învingi.

Eu m-am luptat cu niște băieți care erau țiplă, cu 20 de ani mai mici decât mine”, a declarat Giani Kiriță pentru sursa citată.