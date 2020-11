Concurenți de la Puterea Dragostei care fac videochat! Adevărul a ieșit la iveală

Pentru a-și rontunji veniturile, foarte multe vedete autohtone apelează la videochat. Printre acestea se numără și concurenți ai edițiilor trecute sau actuale ai emisiunii Puterea Dragostei, de la Kanal D. Iată care sunt concurenții de la Puterea Dragostei, care fac videochat.

Domeniul videochat-ului a înflorit pe perioada pandemiei. Printre cei care au încercat această meserie se numără și concurenți ai acestui sezon al emisiunii Puterea Dragostei de la Kanal D.

Surorile din Vaslui, Alexandra și Adriana, care se află în casa Puterea Dragostei din acest sezon, au încercat și ele să practice videochatul. Întrebate de fanii emisiunii dacă au practicat videochat-ul, concurentele au răspuns:

„Am făcut două zile, trei zile? Două zile am încercat, dar nu mi-a plăcut și am zis să renunțăm pentru că nu e de noi. Nu ne-a plăcut și am renunțat. Și aici am răspuns la întrebarea multora dintre voi. Mulți m-au întrebat dacă am făcut videochat sau dacă fac. Deci am făcut, am încercat, nu era de mine și am renunțat”.