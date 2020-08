Dezvăluiri incendiare la Kanal D! Surorile de la Puterea Dragostei au făcut videochat

Raluca, Bianca, Larisa, Marina și Bogdan Mocanu sunt doar câțiva dintre foștii concurenți de la Puterea Dragostei care au făcut cândva, sau mai fac pentru a-și suplimenta veniturile, videochat. Domeniul, care a înflorit odată cu pandemia, nu este străin nici de concurenții noului sezon al show-ului matrimonial de la Kanal D. De exemplu, și surorile din Vaslui au încercat marea cu degetul.

Alexandra și Adriana sunt pasionate de social media, iar acum s-au înscris în celebra emisiune Puterea Dragostei, hotărâte să-și găsească marea iubire. Cele două surori au un vlog unde răspund la diverse provocări ale fanilor. Cele mai recente înregistrări de pe canalul lor de Youtube sunt realizate în zone obscure, unde fetele se duc în noapte, imitând vânătorii de fantome sau distrugătorii de mituri.

Tot pe acea platformă, tinerele au făcut celebra provocare ”Am/N-am”, răspunzând la întrebări incomode despre ele, pentru ca publicul să le cunoască mult mai bine.

„Nu ne-a plăcut și am renunțat”

Una dintre întrebări a vizat domeniul de interes pentru concurenții de la Puterea Dragostei, videochat-ul: „Am făcut două zile, trei zile? Două zile am încercat, dar nu mi-a plăcut și am zis să renunțăm pentru că nu e de noi. Nu ne-a plăcut și am renunțat. Și aici am răspuns la întrearea multora dintre voi. Mulți m-au întrebat dacă am făcut videochat sau dacă fac. Deci am făcut, am încercat, nu era de mine și am renunțat”.

La întrebarea ”Am/N-am trimis vreodatã poze nud”, fetele au răspuns vehement că da. De asemenea, au recunoscut că s-au uitat la filme pentru adulți alături de partenerii de viață. Alexandra a recunoscut că a privit mai mult pentru fostul ei soț. Un alt amănunt picant dezvăluit de cele două a fost că au făcut dragoste în piscină.