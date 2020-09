Bianca Comănici de la Puterea Dragostei a spus adevărul despre Jador. De ce a încheiat orice legătură cu manelistul

Bianca Comănici de la Puterea Dragostei a spus adevărul despre relaţia cu Jador. Acesta este motivul pentru care a încheiat orice legătură cu manelistul. Declaraţiile câştigătoarei showului matrimonial au pus fanii pe jar.

După nenumărate despărţiri şi împăcări între Bianca şi Livian, cei doi foşti concurenţi de la Puterea Dragostei au decis să pună punct relaţiei lor. Se pare, însă, că bruneta încă mai are de suferit de pe urma legăturii cu iubitul său. Aceasta a povestit că a trebuit să renunţe la prieteniile cu ceilalţi participanţi la emisiune. Printre aceştia se numără Bogdan Mocanu, câştigătorul primului sezon, şi Jador.

”Vorbesc şi cu Mocanu și cu Jador. Pe timpul relației cu Livian nu am vorbit niciodată cu vreun băiat. Exclus așa ceva. După ce am văzut anumite lucruri, l-am deblocat pe Mocanu. Am renunțat la mulți prieteni pentru relația respectivă. Am hotărât să reiau prietenia cu cei cu care m-am înțeles. Chiar am vorbit cu amândoi, am râs mult cu Jador, e la fel de nebun. Abia aștept să ne vedem. Eu i-am blocat din respect față de Livian. Și pe Faceboook am blocat băieți”, a explicat aceasta.